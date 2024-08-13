ВР рассматривает меры борьбы с "дропами": среди них - новые ограничения на карточные переводы

Временная следственная комиссия в ВР рассматривает ряд действенных решений для борьбы с "дропами". Среди них - ужесточение требований банков к финмониторингу и ограничение оборота без подтверждения доходов. Об этом председатель ВСК, первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил в Telegram, передает УНН.

Железняк привел заявление НБУ, что один "дроп" пропускает за год через себя 2-2,5 млн грн.

"... даже по 80 тыс. дропов, которые обнаружил НБУ - это уже где-то около 200 млрд грн проходит через "дропов" в год по очень консервативным оценкам. И это только "дропы" по двум крупным банкам", - добавил глава ВСК.

По его словам, особенно активно развиваться схема стала после того, как закрыли схему "мискодинга" в 2023-м году.

"Потери налогами будет более 50 млрд грн. Часто, люди неосознанно становятся участниками такого преступления. Но есть и такие, которые ходят от банка к банку чтобы открыть свои счета, которые потом продают преступникам. Одна карточка живет пару месяцев до блокировки. Но обычно успевают открыть еще кучу карточек. Очень часто "дропов" прячут под вроде бы волонтеров", - написал Железняк.

Председатель ВСК очертил несколько действенных решений для борьбы с этим явлением:

- это реестр счетов, который дает возможность видеть "скомпрометированные" счета и физических лиц;

- ужесточение требований банков к финмониторингу и ограничение оборота без подтверждения доходов;

- ограничение исходных объемов р2р и количества р2р (что увеличит стоимость обслуживания схемы в 5-8 раз). Сейчас идет консультация с волонтерским сообществом;

- ограничение привлечения новых клиентов для тех, кто не обеспечивает контроль;

- внедрение технических средств мониторинга использования карточек в системе "дропов".

Напомним

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил СМИ, что Национальный банк уже до конца этой недели планирует финализировать решение по ограничению p2p-переводов (с карты на карту) для физических лиц для борьбы со схемами "дропов".