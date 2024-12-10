По меньшей мере 7 крупных банков подпишут между собой меморандум, чтобы усилить контроль переводов - СМИ

В течение ближайшей недели семь крупных банков планируют подписать меморандум, который предусматривает ужесточение ограничений на карточные переводы. Максимальный лимит составит 100 000 грн в месяц с одного счета, а для рисковых клиентов - только 50 000 грн. Пишет УНН со ссылкой на Forbes Ukraine.

Крупные банки планируют поэтапно ограничить карточные переводы для физических лиц и установить лимиты на количество счетов в одной валюте. Это следует из текста меморандума, который есть в распоряжении редакции.

Похожие ограничения для p2p-переводов Национальный банк ввел два месяца назад. Однако предложенные банками нововведения охватывают все виды переводов, включая IBAN, и предусматривают более низкие лимиты.

Вторая часть меморандума касается усиления финансового мониторинга предпринимателей (ФЛП). Банки аргументируют такие действия необходимостью борьбы с "дропами" и соответствием требованиям законодательства ЕС.

Подписать меморандум должны по меньшей мере семь банков, среди которых: Ощадбанк, ОТП Банк, ПриватБанк, Правэкс Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк и Универсал Банк.

Новые ограничения коснутся как международных переводов, так и операций в пределах страны на счета любых контрагентов. Они будут вводиться в два этапа:

- с 1 января 2025 года - лимит до 150 000 грн в месяц;

- с 1 июня 2025 года – лимит уменьшится до 100 000 грн в месяц.

Клиенты, желающие повысить лимит, должны будут предоставить документальное подтверждение своих доходов, указано в меморандуме.

Эти ограничения будут распространяться и на операции с использованием IBAN, ставшие популярными после введения лимитов на p2p-переводы.

"Количество платежей по IBAN увеличилось на 26%", - говорила CEO БВР Кристина Кармазина в конце ноября.

Для клиентов, которых банки считают рисковыми, лимиты на карточные операции будут еще строже - до 50 000 грн в месяц. Однако, в меморандуме не уточняется, кто именно входит в категорию "рисковых клиентов".

Еще одно запланированное ограничение касается количества счетов в одной валюте. Клиент без документального подтверждения средств сможет открыть максимум три счета.

Кроме ограничений, банки предлагают расширить через приложение "Дія" свой доступ к информации о доходах клиентов, их участии в судебных делах и тому подобное. Также предполагается создание реестра сомнительных клиентов, которые могут быть связаны с "дропами".

Forbes Ukraine обратился к пяти из семи банков, упомянутых в меморандуме, а также в Национальный банк, но все они отказались комментировать ситуацию до подписания документа.

В начале ноября Национальный банк Украины (НБУ) предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации для выявления "дробления бизнеса" с целью оптимизации налогов. Эти рекомендации появились после проверки нескольких банков. Как отметил представитель НБУ, в одном из системно важных банков было выявлено серьезные недостатки в выявлении возможных схем с использованием ФЛП.

В меморандуме приведены как рекомендации НБУ, так и новые индикаторы риска, которые банки могут применять для проверки ФОПов. Среди них - резкий рост количества операций на счете, остаток "0" на начало и конец дня, дробление переводов, в том числе круглыми суммами.

Ранее НБУ предложил такие признаки для проверки ФЛП на предмет "дробления бизнеса":

- представление одним лицом документов для установления деловых отношений с юридическим лицом и ФЛП;

- общий адрес для места нахождения юридического лица и ФЛП.

Усиленные проверки коснутся прежде всего ФЛП I группы, которые зарегистрированы менее полугода. Для них банки введут более жесткий финансовый мониторинг. Для ФЛП II и III групп проверки будут менее строгими, ведь каждый банк будет использовать собственный рискоориентированный подход.

По условиям меморандума банки будут обмениваться информацией о нарушениях с Государственной службой финансового мониторинга, Министерством юстиции и Государственной налоговой службой.

Ранее НБУ рекомендовал банкам запрашивать у ФОПов документы, подтверждающие рисковые транзакции, и в случае непредоставления удовлетворительных ответов - закрывать счета и передавать информацию в Госфинмониторинг. Как пояснил представитель НБУ, банки собирают такие кейсы, анализируют их и передают правоохранительным органам.

Также в меморандуме предусмотрено внедрение автоматической проверки доходов клиентов через централизованные базы данных государственных органов и обмен данными между банками, подписавшими документ.

Напомним

Национальный банк Украины с 1 октября, ввел временное ограничение на переводы "с карты на карту" объемом 150 000 грн в месяц.