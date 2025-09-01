Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ. Депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал подготовку ко второму чтению доработанного законопроекта №13007-д о деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Сейчас идет сбор поправок народных депутатов. Однако, как рассказала в эксклюзивном комментарии УНН член парламентского комитета Нина Южанина, авторы документа – председатель комитета Даниил Гетманцев совместно с ФГВФЛ – хотят оставить текст в той редакции, которую Рада приняла в первом чтении.

На сегодняшний день никакой информации в Комитете по доработке ко второму чтению нет. Почему? Потому что еще не закончился срок подачи поправок. Я от себя готовлю поправки. Конечно, из тех вопиющих вопросов, которые не дали возможность нашей фракции, мне лично, голосовать в первом чтении за этот проект закона, мы сейчас эти блоки будем как-то выравнивать, предлагать, возможно, другие механизмы. Хотя я не понимаю, почему там на этапе подготовки доработанного проекта закона Фонд гарантирования вкладов не прислушался к нам – отметила Южанина.

По словам нардепа, в законопроекте остаются нерешенными опасные нормы по передаче активов банков, которые выводятся с рынка.

"Я со своими экспертами пытаюсь предложить какой-то другой вариант решения вопроса, например, по передаче активов банка, который ликвидируется, другому банку, который является правопреемником этих активов. То есть, как можно урегулировать вопрос, чтобы это имущество, эти активы вместе с обязательством передавались уже с самого начала в четком определении цены того, что передается. Чтобы не было возможности просто разорять накопленный фонд денежных средств, взносов, который, по сути, фонд гарантирования вкладов закрывает в случае необходимости и гарантирует вклады физических лиц. Если мы будем сейчас давать какие-то нормы, которые уменьшают накопленные эти взносы, то мне кажется, что это самые опасные нормы закона, проголосованные в первом чтении", - отметила Южанина.

В то же время, она не исключает, что ко второму чтению документ будет готовиться в спешке, ведь авторы законопроекта представляют его как выполнение международных обязательств Украины, в частности перед МВФ.

Кроме того, по словам Южаниной, очевидно Фонд гарантирования вкладов физлиц не планирует учитывать поправки, поданные народными депутатами.

"На самом деле, что бы мы ни писали, какие бы поправки сейчас ни подавали, Фонд гарантирования вкладов не намерен прислушиваться и хочет оставить все, как проголосовано в первой редакции. Тогда просто это будет бесполезной работой", - отметила парламентарий.

Добавим

Верховная Рада 19 августа приняла в первом чтении скандальный законопроект об изменениях в регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц 13007-д, который, по словам экспертов, нарушает базовые принципы действующего законодательства Украины и противоречит Конституции.

В пояснительной записке к законопроекту его инициаторы, в частности Даниил Гетманцев и другие нардепы, указывают, что документ разработан с целью выполнения пункта 58 Меморандума об экономической и финансовой политике от 04.10.2024, который был подписан между Правительством Украины и Международным валютным фондом.

В своем заключении Научно-экспертное управление парламента обратило внимание, что пояснительная записка к законопроекту не содержит надлежащего обоснования ожидаемых социально-экономических последствий от изменений в законодательстве. Также не оценено, соответствуют ли положения документа обязательствам Украины перед МВФ, которые упоминаются авторами законопроекта в пояснительной записке.

"Следует отметить, что в сопроводительных документах к проекту, что предусмотрено требованиями п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 91 Регламента Верховной Рады Украины, не предоставлено надлежащего обоснования ожидаемых социально-экономических, правовых и других последствий применения закона после его принятия, других сведений, необходимых для рассмотрения законопроекта, что позволило бы оценить влияние предлагаемых в нем новаций вывода неплатежеспособного банка с рынка, в частности, как на защиту прав вкладчиков от последствий неплатежеспособности банка, эффективность процедуры вывода неплатежеспособных банков с рынка, так и в контексте их соответствия Меморандуму об экономической и финансовой политике от 04.10.2024, который был подписан между Правительством Украины и Международным валютным фондом, о котором говорится в пояснительной записке к проекту", - говорится в заключении.

Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов

По мнению экспертов, законопроект не содержит завершенной системы правового регулирования вывода банков с рынка. По их словам, значительная часть полномочий передается самому Фонду без четких законодательных границ, что создает риск злоупотреблений и правовой неопределенности. Также есть проблемы с определением терминов, таких как "заинтересованное лицо", которые сформулированы поверхностно и противоречат другим статьям законопроекта.

Особое внимание Научно-экспертное управление уделило рискам, связанным с новыми правилами относительно арестованных вкладов. Эксперты указывают, что перечень депозитов, которые не возвращаются вкладчикам, требует согласования с положениями Директивы Европейского Парламента и Совета 2014/49/ЕС от 16 апреля 2014 года о схемах гарантирования депозитов.

Директива ЕС четко разграничивает депозиты, подлежащие защите, и те, что исключаются из системы гарантирования. В частности, в соответствии с европейскими правилами, не подлежат гарантированию средства, полученные в результате отмывания. В связи с этим экспертам непонятно, исключает ли новая редакция закона, предложенного Гетманцевым, вообще такие вклады из-под защиты, или речь идет лишь об ограничении возмещений по вкладам, срок действия которых завершился до момента вывода банка с рынка.

Научно-экспертное управление акцентировало внимание на том, что в нынешней редакции законопроекта предусмотрено, что вкладчик получит компенсацию только после предоставления документов о снятии ареста с вклада. Но если арест отменят уже после завершения ликвидации банка, право на возмещение человек теряет, даже если арест был незаконным. Это ставит вкладчика в крайне уязвимое положение, ведь сроки отмены ареста от него не зависят.

Кроме того, предложенный Гетманцевым законопроект не определяет, какие именно документы будут считаться подтверждением снятия ареста, кто их должен подавать в ФГВФЛ и в какие сроки это нужно сделать. Эксперты подчеркивают, что сам факт ареста не может быть основанием для автоматического отказа в выплате, ведь это лишь временное ограничение, а не признание вины.

Таким образом, предложенный законопроект нарушает еще и базовый принцип Конституции Украины – презумпцию невиновности.

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Доработанный законопроект также предусматривает в случае начала процедуры ликвидации банка перевод работников из неплатежеспособного финучреждения в переходный банк без достаточного правового обоснования и без гарантий для всех сотрудников. Это может нарушить трудовые права работников, сузить объем имеющихся гарантий и противоречит Конституции Украины.

Еще одним нарушением прав вкладчиков эксперты считают нововведения, которые позволяют уступку прав без согласия должника. Это противоречит Гражданскому кодексу Украины. В доработанном законопроекте не учтены ситуации, когда договоры прямо запрещают такое изменение кредитора.

Противоречивой кажется и норма об установлении 30-дневного ограничения срока для судебного обжалования решений Фонда гарантирования вкладов физлиц. Такая норма противоречит принципу равенства в доступе к правосудию.

Научно-экспертное управление указывает, что предложенный законопроект также создает правовую неопределенность относительно прав акционеров банка, в отношении которых применены санкции, и механизмов передачи им остаточного имущества.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают отменить норму, которая запрещает передавать часть корпоративного инвестиционного фонда другому юридическому лицу, но не объясняют и никоим образом не аргументируют такую необходимость, как и не говорят о последствиях, которые могут быть. Эксперты предупреждают, что без этого запрета появляется риск, что активы фонда могут "размываться" или выводиться, что сделает фонд менее привлекательным для инвесторов и менее защищенным.

Таким образом, как свидетельствует заключение Научно-экспертного управления Верховной Рады, предложенный законопроект имеет системные пробелы, нарушает ряд украинских законов, а также противоречит Конституции Украины и европейскому законодательству. Принятие законопроекта о новом регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц без глубокой и системной доработки может привести к сужению прав вкладчиков, кредиторов и акционеров, а также к нарушениям принципов справедливости.