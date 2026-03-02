Україна має документи з планами рф на 2026-2027 роки - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про отримання Україною документів з планами росіян на 2026-2027 роки. Вони передбачають окупацію сходу України та просування в Запорізькій, Дніпропетровській і Одеській областях.
Україна отримала документи з планами росіян на 2026-2027 роки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Ми отримали документи, плани на 26-27… трішки застарілі 25 року. Бачимо, що вони не виконали свої ціни... Розуміємо, що вони хочуть. Розуміємо, що їх напрямки залишаються актуальними… окупація сходу нашої держави. Саме Донецької, Луганської областей
Він додав, що росія хоче продовжувати просування у Запорізькій, Дніпропетровській областях, а також наступати у Одеській області.
Ці карти, дивіться, вони поки що нічого спільного з реальністю не мають, тому що вони не можуть виконати завдання
Нагадаємо
Як повідомив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса, керівництво рф не відмовилося від намірів захопити чотири обласні центри України та створити "буферні зони" на півночі, хоча наразі не має для цього ресурсів.