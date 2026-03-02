Україна має документи з планами рф на 2026-2027 роки - Зеленський

$43.100.11
Ексклюзив
16:02 • 18822 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 21202 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 18476 перегляди
15:00 • 18476 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 19537 перегляди
14:18 • 19537 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 20791 перегляди
14:03 • 20791 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 13841 перегляди
2 березня, 13:36 • 13841 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масово
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 14756 перегляди
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 14756 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 15837 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 32091 перегляди
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 32091 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 16992 перегляди
2 березня, 11:00 • 16992 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Популярнi новини
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
2 березня, 11:52 • 33345 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти
2 березня, 12:03 • 17005 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям
2 березня, 13:09 • 15481 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
2 березня, 13:28 • 25838 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну
15:14 • 9474 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року
17:58 • 6922 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
16:02 • 18823 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 26045 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 33566 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 32091 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Франція
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 9744 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 15630 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 17141 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 77325 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 74911 перегляди
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Дипломатка

Україна має документи з планами рф на 2026-2027 роки - Зеленський

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Президент Зеленський заявив про отримання Україною документів з планами росіян на 2026-2027 роки. Вони передбачають окупацію сходу України та просування в Запорізькій, Дніпропетровській і Одеській областях.

Україна має документи з планами рф на 2026-2027 роки - Зеленський

Україна отримала документи з планами росіян на 2026-2027 роки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Ми отримали документи, плани на 26-27… трішки застарілі 25 року. Бачимо, що вони не виконали свої ціни... Розуміємо, що вони хочуть. Розуміємо, що їх напрямки залишаються актуальними… окупація сходу нашої держави. Саме Донецької, Луганської областей 

- сказав Зеленський. 

Він додав, що росія хоче продовжувати просування у Запорізькій, Дніпропетровській областях, а також наступати у Одеській області. 

Ці карти, дивіться, вони поки що нічого спільного з реальністю не мають, тому що вони не можуть виконати завдання 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса, керівництво рф не відмовилося від намірів захопити чотири обласні центри України та створити "буферні зони" на півночі, хоча наразі не має для цього ресурсів.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Одеська область
Луганська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Володимир Зеленський
Україна