Паліса: рф прагне захопити чотири обласні центри України та створити буферні зони на півночі

Керівництво рф не відмовилося від намірів захопити чотири обласні центри України та створити "буферні зони" на півночі, хоча наразі не має для цього ресурсів. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, стратегічні цілі ворога залишаються масштабними: москва все ще розраховує на повне захоплення Донецької області та просування вглиб Дніпропетровської та Запорізької областей. Крім того, окупанти мріють про контроль над ключовими містами півдня та сходу.

Вони хочуть максимально просунутися в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Та створити умови, коли вони зможуть претендувати на захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва та Одеси - зазначив Паліса.

Він підкреслив, що для окупації приблизно шести тисяч квадратних кілометрів, які під контролем України в Донецькій області, враховуючи попередню динаміку, російським військовим знадобиться орієнтовно півтора роки і ресурс, який приблизно дорівнює величині теперішнього угруповання збройних сил рф на території України.

"Їм буде дуже важко це зробити. Це буде зовсім не так швидко, як вони собі хочуть", - сказав заступник керівника ОП.

Нагадаємо

Заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що росія до кінця березня – початку квітня прагне вийти на адмінкордони Донецької області та просунутися в Запорізькій і Дніпропетровській.

Паліса: Перемир'я з росією можливе, але лише короткострокове