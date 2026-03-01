$43.210.00
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
18:27 • 11136 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
17:51 • 13771 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 23349 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 39894 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 57694 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 65019 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 75032 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 76701 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 73089 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Паліса: рф прагне захопити чотири обласні центри України та створити буферні зони на півночі

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Керівництво рф не відмовилося від намірів захопити чотири обласні центри України та створити "буферні зони" на півночі, хоча наразі не має для цього ресурсів. москва розраховує на повне захоплення Донецької області та просування вглиб Дніпропетровської та Запорізької областей.

Паліса: рф прагне захопити чотири обласні центри України та створити буферні зони на півночі

Керівництво рф не відмовилося від намірів захопити чотири обласні центри України та створити "буферні зони" на півночі, хоча наразі не має для цього ресурсів. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, стратегічні цілі ворога залишаються масштабними: москва все ще розраховує на повне захоплення Донецької області та просування вглиб Дніпропетровської та Запорізької областей. Крім того, окупанти мріють про контроль над ключовими містами півдня та сходу.

Вони хочуть максимально просунутися в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Та створити умови, коли вони зможуть претендувати на захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва та Одеси

- зазначив Паліса.

Він підкреслив, що для окупації приблизно шести тисяч квадратних кілометрів, які під контролем України в Донецькій області, враховуючи попередню динаміку, російським військовим знадобиться орієнтовно півтора роки і ресурс, який приблизно дорівнює величині теперішнього угруповання збройних сил рф на території України.

"Їм буде дуже важко це зробити. Це буде зовсім не так швидко, як вони собі хочуть", - сказав заступник керівника ОП.

Нагадаємо

Заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що росія до кінця березня – початку квітня прагне вийти на адмінкордони Донецької області та просунутися в Запорізькій і Дніпропетровській.

Паліса: Перемир'я з росією можливе, але лише короткострокове12.04.25, 23:36 • 10738 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Донецька область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Офіс Президента України
Запоріжжя
Миколаїв
Одеса
Херсон