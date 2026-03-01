$43.210.00
20:23 • 5498 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
18:27 • 12104 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
17:51 • 14509 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 24116 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 40534 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 58044 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 65277 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 75180 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 76858 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 73182 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Палиса: РФ стремится захватить четыре областных центра Украины и создать буферные зоны на севере

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Руководство РФ не отказалось от намерений захватить четыре областных центра Украины и создать "буферные зоны" на севере, хотя пока не имеет для этого ресурсов. Москва рассчитывает на полный захват Донецкой области и продвижение вглубь Днепропетровской и Запорожской областей.

Палиса: РФ стремится захватить четыре областных центра Украины и создать буферные зоны на севере

Руководство РФ не отказалось от намерений захватить четыре областных центра Украины и создать "буферные зоны" на севере, хотя пока не имеет для этого ресурсов. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, стратегические цели врага остаются масштабными: Москва все еще рассчитывает на полный захват Донецкой области и продвижение вглубь Днепропетровской и Запорожской областей. Кроме того, оккупанты мечтают о контроле над ключевыми городами юга и востока.

Они хотят максимально продвинуться в Днепропетровской и Запорожской областях. И создать условия, когда они смогут претендовать на захват Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы

- отметил Палиса.

Он подчеркнул, что для оккупации примерно шести тысяч квадратных километров, которые под контролем Украины в Донецкой области, учитывая предыдущую динамику, российским военным понадобится ориентировочно полтора года и ресурс, который примерно равен величине нынешней группировки вооруженных сил РФ на территории Украины.

"Им будет очень трудно это сделать. Это будет совсем не так быстро, как они себе хотят", - сказал заместитель руководителя ОП.

Напомним

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что Россия до конца марта – начала апреля стремится выйти на админграницы Донецкой области и продвинуться в Запорожской и Днепропетровской.

Палис: Перемирие с россией возможно, но лишь краткосрочное12.04.25, 23:36 • 10738 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Донецкая область
Днепропетровская область
Запорожская область
Офис Президента Украины
Запорожье
Николаев
Одесса
Херсон