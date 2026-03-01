Палиса: РФ стремится захватить четыре областных центра Украины и создать буферные зоны на севере

Руководство РФ не отказалось от намерений захватить четыре областных центра Украины и создать "буферные зоны" на севере, хотя пока не имеет для этого ресурсов. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, стратегические цели врага остаются масштабными: Москва все еще рассчитывает на полный захват Донецкой области и продвижение вглубь Днепропетровской и Запорожской областей. Кроме того, оккупанты мечтают о контроле над ключевыми городами юга и востока.

Они хотят максимально продвинуться в Днепропетровской и Запорожской областях. И создать условия, когда они смогут претендовать на захват Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы - отметил Палиса.

Он подчеркнул, что для оккупации примерно шести тысяч квадратных километров, которые под контролем Украины в Донецкой области, учитывая предыдущую динамику, российским военным понадобится ориентировочно полтора года и ресурс, который примерно равен величине нынешней группировки вооруженных сил РФ на территории Украины.

"Им будет очень трудно это сделать. Это будет совсем не так быстро, как они себе хотят", - сказал заместитель руководителя ОП.

Напомним

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что Россия до конца марта – начала апреля стремится выйти на админграницы Донецкой области и продвинуться в Запорожской и Днепропетровской.

