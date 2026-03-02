Украина располагает документами с планами рф на 2026-2027 годы - Зеленский

Украина получила документы с планами россиян на 2026-2027 годы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Мы получили документы, планы на 26-27… немного устаревшие 25 года. Видим, что они не выполнили свои цены... Понимаем, что они хотят. Понимаем, что их направления остаются актуальными… оккупация востока нашего государства. Именно Донецкой, Луганской областей

Он добавил, что россия хочет продолжать продвижение в Запорожской, Днепропетровской областях, а также наступать в Одесской области.

Эти карты, смотрите, они пока что ничего общего с реальностью не имеют, потому что они не могут выполнить задачу