Украина располагает документами с планами рф на 2026-2027 годы - Зеленский

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Президент Зеленский заявил о получении Украиной документов с планами россиян на 2026-2027 годы. Они предусматривают оккупацию востока Украины и продвижение в Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

Украина располагает документами с планами рф на 2026-2027 годы - Зеленский

Украина получила документы с планами россиян на 2026-2027 годы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Мы получили документы, планы на 26-27… немного устаревшие 25 года. Видим, что они не выполнили свои цены... Понимаем, что они хотят. Понимаем, что их направления остаются актуальными… оккупация востока нашего государства. Именно Донецкой, Луганской областей 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что россия хочет продолжать продвижение в Запорожской, Днепропетровской областях, а также наступать в Одесской области. 

Эти карты, смотрите, они пока что ничего общего с реальностью не имеют, потому что они не могут выполнить задачу 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса, руководство рф не отказалось от намерений захватить четыре областных центра Украины и создать "буферные зоны" на севере, хотя пока не имеет для этого ресурсов.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Одесская область
Луганская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Владимир Зеленский
Украина