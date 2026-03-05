Україна говорила з США про перенесення зустрічі за участю рф через війну на Близькому Сході, але є очікування щодо обміну - Зеленський

$43.720.26
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 21427 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 51313 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 59240 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 65235 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 39026 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 36826 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 60187 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 82420 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 69824 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Американські інженери інтегрували автономну турель Bullfrog на український морський дрон Magura V7Photo4 березня, 23:34 • 7270 перегляди
США схвалили будівництво першого за багато років комерційного ядерного реактора нового покоління4 березня, 23:53 • 15497 перегляди
США та Іран могли вести таємні перемовини за спиною Ізраїлю, Нетаньягу вимагає пояснення5 березня, 00:14 • 10841 перегляди
Масштабне відключення електроенергії на Кубі залишило Гавану та більшу частину острова без світла5 березня, 00:58 • 10102 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці04:30 • 44077 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 37320 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 59253 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 65247 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 49680 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 48899 перегляди
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Володимир Зеленський
Музикант
Олег Синєгубов
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Ізраїль
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 20483 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 36783 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 40989 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 48138 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 51869 перегляди
Україна говорила з США про перенесення зустрічі за участю рф через війну на Близькому Сході, але є очікування щодо обміну - Зеленський

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Україна та США обговорили можливе перенесення зустрічі за участю рф, запланованої на 5-9 березня, через війну на Близькому Сході. Проте, очікується обмін полоненими найближчими днями.

Україна говорила з США про перенесення зустрічі за участю рф через війну на Близькому Сході, але є очікування щодо обміну - Зеленський

Україна говорила з США про можливу зміну місця і відтермінування зустрічі за участю рф, запланованої з 5 по 9 березня, на деякий час через війну на Близькому Сході, але попри це є очікування щодо обміну "в найближчі дні", повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Наступна тристороння зустріч Україна – США – росія планувалась у проміжку з 5 по 9 березня, залежно від того, що буде відбуватись у світі. Зараз у світі ще одна війна на Близькому Сході. Ми говорили з американською стороною – тому що саме вони є стороною, яка запрошує Україну і росію на зустріч, – про можливу зміну місця проведення і відтермінування зустрічі на деякий час через війну на Близькому Сході

- сказав Зеленський в інтервʼю Rai Italia, витяг з якого оприлюднив у соцмережах.

Але, зі слів Президента, "ми дуже надіємося, що буде все-таки підтверджено обмін, про який ми домовлялися в ході попередніх зустрічей". "Обмін військовополонених – це завжди важливий момент, це позитив для сімей. Дуже сподіваємося, що в найближчі дні ми зможемо розпочати цей обмінний процес", - наголосив Зеленський.

Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський04.03.26, 22:04 • 21445 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна