Україна говорила з США про перенесення зустрічі за участю рф через війну на Близькому Сході, але є очікування щодо обміну - Зеленський

Україна говорила з США про можливу зміну місця і відтермінування зустрічі за участю рф, запланованої з 5 по 9 березня, на деякий час через війну на Близькому Сході, але попри це є очікування щодо обміну "в найближчі дні", повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Наступна тристороння зустріч Україна – США – росія планувалась у проміжку з 5 по 9 березня, залежно від того, що буде відбуватись у світі. Зараз у світі ще одна війна на Близькому Сході. Ми говорили з американською стороною – тому що саме вони є стороною, яка запрошує Україну і росію на зустріч, – про можливу зміну місця проведення і відтермінування зустрічі на деякий час через війну на Близькому Сході - сказав Зеленський в інтервʼю Rai Italia, витяг з якого оприлюднив у соцмережах.

Але, зі слів Президента, "ми дуже надіємося, що буде все-таки підтверджено обмін, про який ми домовлялися в ході попередніх зустрічей". "Обмін військовополонених – це завжди важливий момент, це позитив для сімей. Дуже сподіваємося, що в найближчі дні ми зможемо розпочати цей обмінний процес", - наголосив Зеленський.

Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський