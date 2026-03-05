Украина говорила с США о переносе встречи с участием рф из-за войны на Ближнем Востоке, но есть ожидания по обмену - Зеленский
Киев • УНН
Украина и США обсудили возможный перенос встречи с участием рф, запланированной на 5-9 марта, из-за войны на Ближнем Востоке. Однако, ожидается обмен пленными в ближайшие дни.
Украина говорила с США о возможном изменении места и отсрочке встречи с участием рф, запланированной с 5 по 9 марта, на некоторое время из-за войны на Ближнем Востоке, но несмотря на это есть ожидания относительно обмена "в ближайшие дни", сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.
Следующая трехсторонняя встреча Украина – США – россия планировалась в промежутке с 5 по 9 марта, в зависимости от того, что будет происходить в мире. Сейчас в мире еще одна война на Ближнем Востоке. Мы говорили с американской стороной – потому что именно они являются стороной, которая приглашает Украину и россию на встречу, – о возможном изменении места проведения и отсрочке встречи на некоторое время из-за войны на Ближнем Востоке
Но, по словам Президента, "мы очень надеемся, что будет все-таки подтвержден обмен, о котором мы договаривались в ходе предыдущих встреч". "Обмен военнопленных – это всегда важный момент, это позитив для семей. Очень надеемся, что в ближайшие дни мы сможем начать этот обменный процесс", - подчеркнул Зеленский.
