Украина говорила с США о переносе встречи с участием рф из-за войны на Ближнем Востоке, но есть ожидания по обмену - Зеленский

Эксклюзив
08:05 • 4084 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 21257 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 51094 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 59039 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 65057 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 38971 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 36785 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 60168 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 82407 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 69803 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Популярные новости
Американские инженеры интегрировали автономную турель Bullfrog на украинский морской дрон Magura V7Photo4 марта, 23:34 • 7092 просмотра
США одобрили строительство первого за многие годы коммерческого ядерного реактора нового поколения4 марта, 23:53 • 15313 просмотра
США и Иран могли вести тайные переговоры за спиной Израиля, Нетаньяху требует объяснений5 марта, 00:14 • 10666 просмотра
Масштабное отключение электроэнергии на Кубе оставило Гавану и большую часть острова без света5 марта, 00:58 • 9838 просмотра
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе04:30 • 43165 просмотра
публикации
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 37209 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 59045 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 65062 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 49579 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 48803 просмотра
УНН Lite
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 20410 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 36708 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 40922 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 48073 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 51811 просмотра
Украина говорила с США о переносе встречи с участием рф из-за войны на Ближнем Востоке, но есть ожидания по обмену - Зеленский

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Украина и США обсудили возможный перенос встречи с участием рф, запланированной на 5-9 марта, из-за войны на Ближнем Востоке. Однако, ожидается обмен пленными в ближайшие дни.

Украина говорила с США о переносе встречи с участием рф из-за войны на Ближнем Востоке, но есть ожидания по обмену - Зеленский

Украина говорила с США о возможном изменении места и отсрочке встречи с участием рф, запланированной с 5 по 9 марта, на некоторое время из-за войны на Ближнем Востоке, но несмотря на это есть ожидания относительно обмена "в ближайшие дни", сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Следующая трехсторонняя встреча Украина – США – россия планировалась в промежутке с 5 по 9 марта, в зависимости от того, что будет происходить в мире. Сейчас в мире еще одна война на Ближнем Востоке. Мы говорили с американской стороной – потому что именно они являются стороной, которая приглашает Украину и россию на встречу, – о возможном изменении места проведения и отсрочке встречи на некоторое время из-за войны на Ближнем Востоке

- сказал Зеленский в интервью Rai Italia, выдержку из которого обнародовал в соцсетях.

Но, по словам Президента, "мы очень надеемся, что будет все-таки подтвержден обмен, о котором мы договаривались в ходе предыдущих встреч". "Обмен военнопленных – это всегда важный момент, это позитив для семей. Очень надеемся, что в ближайшие дни мы сможем начать этот обменный процесс", - подчеркнул Зеленский.

Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский04.03.26, 22:04 • 21261 просмотр

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина