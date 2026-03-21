21 березня, 12:15
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
У Чехії сталася пожежа на підприємстві, що виробляє дрони для України

Київ • УНН

 • 5278 перегляди

У Пардубіце сталася пожежа на території LPP Holding, що виготовляє БПЛА Divoká svině. Поліція перевіряє заяву угруповання про навмисний підпал об'єкта.

У чеському місті Пардубіце сталася пожежа на території підприємства, яке, за даними організаторів зборів для України, виробляє безпілотники для українських потреб. Обставини інциденту наразі встановлюються. Про це пише Deník.cz, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, загоряння сталося вранці у п’ятницю на території холдингу LPP Holding. Ця компанія об’єднує технологічні підприємства, які займаються розробкою та виробництвом продукції як для військового, так і цивільного секторів.

Зокрема, за даними ініціативи "Dárek pro Putina", підприємство виробляє дрони "Divoká svině" для України.

Водночас у компанії не коментують причини пожежі та закликають не робити передчасних висновків.

За інформацією ЗМІ, відповідальність за підпал нібито взяло на себе угруповання The Earthquake Faction, яке заявило про намір атакувати виробництво зброї для Ізраїлю. Поліція перевіряє ці дані.

LPP Holding також співпрацює з ізраїльською компанією Elbit Systems - одним із провідних виробників безпілотних систем і військових технологій. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш пообіцяв переглянути ініціативу своїх попередників щодо постачання боєприпасів в Україну.

Андрій Тимощенков

Світ
Техніка
Війна в Україні
Ізраїль
благодійність
Чехія
Україна