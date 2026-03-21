У Чехії сталася пожежа на підприємстві, що виробляє дрони для України
У Пардубіце сталася пожежа на території LPP Holding, що виготовляє БПЛА Divoká svině. Поліція перевіряє заяву угруповання про навмисний підпал об'єкта.
У чеському місті Пардубіце сталася пожежа на території підприємства, яке, за даними організаторів зборів для України, виробляє безпілотники для українських потреб. Обставини інциденту наразі встановлюються. Про це пише Deník.cz, передає УНН.
За інформацією видання, загоряння сталося вранці у п’ятницю на території холдингу LPP Holding. Ця компанія об’єднує технологічні підприємства, які займаються розробкою та виробництвом продукції як для військового, так і цивільного секторів.
Зокрема, за даними ініціативи "Dárek pro Putina", підприємство виробляє дрони "Divoká svině" для України.
Водночас у компанії не коментують причини пожежі та закликають не робити передчасних висновків.
За інформацією ЗМІ, відповідальність за підпал нібито взяло на себе угруповання The Earthquake Faction, яке заявило про намір атакувати виробництво зброї для Ізраїлю. Поліція перевіряє ці дані.
LPP Holding також співпрацює з ізраїльською компанією Elbit Systems - одним із провідних виробників безпілотних систем і військових технологій. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш пообіцяв переглянути ініціативу своїх попередників щодо постачання боєприпасів в Україну.