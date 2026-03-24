Поджог оружейной компании LPP Holding в Чехии - подозреваемого задержали в Словакии

Эксклюзив
13:42 • 1358 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Эксклюзив
12:48 • 9784 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Эксклюзив
12:22 • 10576 просмотра
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
23 марта, 19:55 • 28472 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52 • 66878 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
23 марта, 16:59 • 57106 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 56166 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 50909 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 28191 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 57900 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Популярные новости
Литва отказалась от выступления бывшего участника Modern Talking Дитера Болена из-за его связей с РФ24 марта, 04:13 • 28034 просмотра
Заседание Верховной Рады 25 марта может не состояться из-за угроз избиения депутатов09:06 • 23842 просмотра
Суд продлил арест и отстранил от должности врача по делу о смерти Аднана КиванаPhoto10:02 • 31362 просмотра
МОН Украины огласило новые правила поступления в 2026 году - что меняется для абитуриентов10:20 • 22381 просмотра
Несовершенство законодательства сдерживает масштабирование Defence City - позиция экспертов 11:15 • 22163 просмотра
публикации
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Эксклюзив
13:42 • 1358 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Эксклюзив
12:48 • 9784 просмотра
Несовершенство законодательства сдерживает масштабирование Defence City - позиция экспертов 11:15 • 22230 просмотра
Суд продлил арест и отстранил от должности врача по делу о смерти Аднана КиванаPhoto10:02 • 31426 просмотра
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto23 марта, 18:21 • 51409 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар11:52 • 10442 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 34598 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 33143 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 30510 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 79831 просмотра
Поджог оружейной компании LPP Holding в Чехии - подозреваемого задержали в Словакии

Киев • УНН

 • 222 просмотра

В Словакии задержали фигуранта дела о террористическом нападении на завод в Пардубице. Полиция расследует поджог объекта, производящего дроны для Украины.

Фото: freepik

По меньшей мере один подозреваемый был арестован в связи с поджогом в пятницу в лобби оружейной компании LPP Holding в Чехии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на novinky.cz.

Детали

Фигуранта задержали в Словакии. В то же время пока неизвестно, где именно были задержаны еще двое подозреваемых, среди которых - граждане Чехии и США.

Полиция расследует дело по подозрению в террористическом нападении и сотрудничает в этом деле с коллегами из Словакии, которые подтвердили "максимальное взаимодействие" в выяснении обстоятельств этого поджога. Пока они не прокомментировали информацию о задержании одного из подозреваемых на территории Словакии. Не хотел ни подтверждать, ни опровергать ее и представитель чешской полиции Йозеф Бокан.

Контекст

В пятницу, 20 марта, в чешском городе Пардубице произошел пожар на территории предприятия, которое, по данным организаторов сборов для Украины, производит беспилотники для украинских нужд. По информации СМИ, ответственность за поджог якобы взяла на себя группировка The Earthquake Faction, которая заявила о намерении атаковать производство оружия для Израиля.

Напомним

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал пересмотреть инициативу своих предшественников по поставкам боеприпасов в Украину.

Евгений Устименко

