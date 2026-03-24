Поджог оружейной компании LPP Holding в Чехии - подозреваемого задержали в Словакии
Киев
В Словакии задержали фигуранта дела о террористическом нападении на завод в Пардубице. Полиция расследует поджог объекта, производящего дроны для Украины.
По меньшей мере один подозреваемый был арестован в связи с поджогом в пятницу в лобби оружейной компании LPP Holding в Чехии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на novinky.cz.
Фигуранта задержали в Словакии. В то же время пока неизвестно, где именно были задержаны еще двое подозреваемых, среди которых - граждане Чехии и США.
Полиция расследует дело по подозрению в террористическом нападении и сотрудничает в этом деле с коллегами из Словакии, которые подтвердили "максимальное взаимодействие" в выяснении обстоятельств этого поджога. Пока они не прокомментировали информацию о задержании одного из подозреваемых на территории Словакии. Не хотел ни подтверждать, ни опровергать ее и представитель чешской полиции Йозеф Бокан.
В пятницу, 20 марта, в чешском городе Пардубице произошел пожар на территории предприятия, которое, по данным организаторов сборов для Украины, производит беспилотники для украинских нужд. По информации СМИ, ответственность за поджог якобы взяла на себя группировка The Earthquake Faction, которая заявила о намерении атаковать производство оружия для Израиля.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал пересмотреть инициативу своих предшественников по поставкам боеприпасов в Украину.