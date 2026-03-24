Підпал збройової компанії LPP Holding у Чехії - підозрюваного затримали в Словаччині

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

У Словаччині затримали фігуранта справи про терористичний напад на завод у Пардубіце. Поліція розслідує підпал об'єкта, що виробляє дрони для України.

Щонайменше один підозрюваний був заарештований у зв'язку з підпалом у п'ятницю в лобі збройової компанії LPP Holding в Чехії. Про це повідомляє УНН з посиланням на novinky.cz.

Деталі

Фігуранта затримали у Словаччині. Водночас наразі невідомо, де саме було затримано ще двох підозрюваних, серед яких – громадяни Чехії і США.

Поліція розслідує справу за підозрою у терористичному нападі та співпрацює у цій справі з колегами зі Словаччини, які підтвердили "максимальну взаємодію" у з’ясуванні обставин цього підпалу. Наразі вони не прокоментували інформацію про затримання одного з підозрюваних на території Словаччини. Не хотів ані підтверджувати, ані спростовувати її і речник чеської поліції Йозеф Бокан.

Контекст

У п’ятницю, 20 березня, в чеському місті Пардубіце сталася пожежа на території підприємства, яке, за даними організаторів зборів для України, виробляє безпілотники для українських потреб. За інформацією ЗМІ, відповідальність за підпал нібито взяло на себе угруповання The Earthquake Faction, яке заявило про намір атакувати виробництво зброї для Ізраїлю.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш пообіцяв переглянути ініціативу своїх попередників щодо постачання боєприпасів в Україну.

Євген Устименко

