У Чехії затримали ще двох підозрюваних у підпалі оборонного заводу
Київ • УНН
Поліція затримала нових підозрюваних у Чехії та Болгарії. Справа стосується пожежі на заводі LPP Holding, що виготовляє дрони та оптику для України.
У Чехії затримали ще двох осіб у справі про підпал оборонного підприємства в Пардубіце 20 березня – про це повідомили поліція та прокуратура країни, передає Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, одного підозрюваного затримали в Чехії, ще одного – у Болгарії, щодо нього готують запит на екстрадицію. Обидва є іноземними громадянами. Загальна кількість затриманих у справі зросла до щонайменше семи.
Раніше чеська влада повідомляла про п’ять затримань, серед яких громадяни Єгипту та США. Також польські прокурори заявляли про затримання двох громадян Польщі в межах цього ж розслідування.
Пожежу пов’язують з атакою на оборонне підприємство
Йдеться про пожежу на території підприємства, яке використовує оборонна група LPP Holding. Відповідальність за підпал взяла на себе пропалестинська активістська група, яка заявила, що компанія нібито пов’язана з виробництвом озброєння для Ізраїлю.
У LPP Holding заявляли, що хоча у 2023 році розглядалася співпраця з ізраїльською компанією Elbit Systems, ці плани не були реалізовані. Водночас підприємство виробляє оптику та безпілотники, зокрема продукцію, яка експортується до України.
