Массированная атака рф на Киев 22 октября: число пострадавших возросло до 30
Киев • УНН
Число пострадавших от вражеской атаки на Киев возросло до 30 человек, из них пятеро детей. Госпитализированы 9 пострадавших, включая четырех детей, остальные на амбулаторном лечении. Повреждены по меньшей мере 10 жилых домов в шести районах столицы.
Число пострадавших от массированной атаки рф на столицу возросло до 30 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Число пострадавших от вражеской атаки на столицу возросло до 30 человек. Из них пятеро детей
По словам мэра, медики госпитализировали 9 пострадавших, в том числе четырех детей. Все остальные - на амбулаторном лечении.
Дополнение
В Киеве под вражеским ударом были Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Голосеевский, Печерский и Соломенский районы. Повреждены по меньшей мере 10 жилых домов.
Ориентировочно на 11 часов продолжалась ликвидация пожара в Днепровском районе города, пожар локализован.
