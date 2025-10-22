Масована атака рф на Київ 22 жовтня: кількість постраждализ зросла до 30
Київ • УНН
Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київ зросла до 30 людей, з них пʼятеро дітей. Госпіталізовано 9 постраждалих, включаючи чотирьох дітей, решта на амбулаторному лікуванні. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків у шести районах столиці.
Кількість постраждалих від масованої атаки рф на столицю зросла до 30 людей. Про це повдіомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Кількість постраждалих від ворожої атаки на столицю зросла до 30 людей. Із них пʼятеро дітей
За словами мера, госпіталізували медики 9 постраждалих, в тому числі чотирьох дітей. Всі інші - на амбулаторному лікуванні.
Доповнення
У Києві під ворожим ударом були Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом'янський райони . Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків.
Орієнтовно на 11 годину тривала ліквідація пожежі у Дніпровському районі міста, пожежа локалізована.
