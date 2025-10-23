Уже 9 постраждалих у Києві від нічної атаки рф: нові кадри наслідків

Дев'ять людей постраждали у Києві внаслідок атаки російських військ у ніч на 23 жовтня, оновив інформацію голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram у четвер, пише УНН.

Продовжує надходити інформація про нові звернення по медичну допомогу внаслідок атаки на Київ цієї ночі. Станом на 11:00 через атаку росіян постраждали 9 осіб - повідомив Ткаченко.

Як повідомили у ГУНП в Києві, наслідки чергової ворожої атаки фіксують у трьох районах столиці - Подільському, Деснянському та Оболонському:

найбільше постраждав Подільський район, пошкоджено: дитячий садок, житлові будинки, синагогу, будівлю бізнес-центру, музей, навчальний заклад, кав’ярню, стоматологію, декілька СТО та автомобілі;

район, пошкоджено: дитячий садок, житлові будинки, синагогу, будівлю бізнес-центру, музей, навчальний заклад, кав’ярню, стоматологію, декілька СТО та автомобілі; в Оболонському районі пошкоджено квартиру житлового будинку на 15-му поверсі, у яку прилетів ворожий шахед, без подальшої детонації;

районі пошкоджено квартиру житлового будинку на 15-му поверсі, у яку прилетів ворожий шахед, без подальшої детонації; у Деснянському районі на один з балконів 24-поверхівки теж упав БпЛА без детонації. Пошкоджено фасад будинку та автомобілі, які було припарковано біля будівлі.

У поліції повідомили, що вибухотехніки вилучили два нерозірвані "шахеди" з квартири та балкону, які влетіли у багатоквартирні будинки в Деснянському та Оболонському районах. Їх вивезли на полігон, аби знешкодити.

Нагадаємо

Раніше було відомо про 7 постраждалих через нічну атаку рф у Києві.

