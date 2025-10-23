Уже 9 пострадавших в Киеве от ночной атаки РФ: новые кадры последствий

Девять человек пострадали в Киеве в результате атаки российских войск в ночь на 23 октября, обновил информацию глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram в четверг, пишет УНН.

Продолжает поступать информация о новых обращениях за медицинской помощью в результате атаки на Киев этой ночью. По состоянию на 11:00 из-за атаки россиян пострадали 9 человек - сообщил Ткаченко.

Как сообщили в ГУНП в Киеве, последствия очередной вражеской атаки фиксируют в трех районах столицы - Подольском, Деснянском и Оболонском:

больше всего пострадал Подольский район, повреждены: детский сад, жилые дома, синагога, здание бизнес-центра, музей, учебное заведение, кофейня, стоматология, несколько СТО и автомобили;

в Оболонском районе повреждена квартира жилого дома на 15-м этаже, в которую прилетел вражеский шахед, без последующей детонации;

в Деснянском районе на один из балконов 24-этажки тоже упал БпЛА без детонации. Поврежден фасад дома и автомобили, которые были припаркованы возле здания.

В полиции сообщили, что взрывотехники изъяли два неразорвавшихся "шахеда" из квартиры и балкона, которые влетели в многоквартирные дома в Деснянском и Оболонском районах. Их вывезли на полигон, чтобы обезвредить.

Ранее было известно о 7 пострадавших из-за ночной атаки рф в Киеве.

