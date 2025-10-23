Уже 9 пострадавших в Киеве от ночной атаки РФ: новые кадры последствий

$41.760.01
07:25 • 9518 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
07:22 • 11835 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 18011 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59 • 12198 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
06:36 • 12245 просмотра
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается
22 октября, 22:55 • 20504 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22 октября, 22:05 • 30705 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
22 октября, 21:40 • 17016 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компанийPhoto
22 октября, 20:51 • 24663 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
22 октября, 19:25 • 27309 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto07:21 • 18026 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 49570 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 47383 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 42381 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 45556 просмотра
Уже 9 пострадавших в Киеве от ночной атаки РФ: новые кадры последствий

Киев • УНН

 • 996 просмотра

Девять человек пострадали в Киеве в результате ночной атаки российских войск 23 октября. Повреждены объекты в Подольском, Деснянском и Оболонском районах, включая детсад, жилые дома и синагогу.

Уже 9 пострадавших в Киеве от ночной атаки РФ: новые кадры последствий

Девять человек пострадали в Киеве в результате атаки российских войск в ночь на 23 октября, обновил информацию глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram в четверг, пишет УНН.

Продолжает поступать информация о новых обращениях за медицинской помощью в результате атаки на Киев этой ночью. По состоянию на 11:00 из-за атаки россиян пострадали 9 человек

- сообщил Ткаченко.

Как сообщили в ГУНП в Киеве, последствия очередной вражеской атаки фиксируют в трех районах столицы - Подольском, Деснянском и Оболонском:

  • больше всего пострадал Подольский район, повреждены: детский сад, жилые дома, синагога, здание бизнес-центра, музей, учебное заведение, кофейня, стоматология, несколько СТО и автомобили;
    • в Оболонском районе повреждена квартира жилого дома на 15-м этаже, в которую прилетел вражеский шахед, без последующей детонации;
      • в Деснянском районе на один из балконов 24-этажки тоже упал БпЛА без детонации. Поврежден фасад дома и автомобили, которые были припаркованы возле здания.

        В полиции сообщили, что взрывотехники изъяли два неразорвавшихся "шахеда" из квартиры и балкона, которые влетели в многоквартирные дома в Деснянском и Оболонском районах. Их вывезли на полигон, чтобы обезвредить.

        Напомним

        Ранее было известно о 7 пострадавших из-за ночной атаки рф в Киеве.

        Четыре человека пострадали в Киеве из-за атаки дронов РФ23.10.25, 00:45 • 4370 просмотров

        Юлия Шрамко

        Война в УкраинеКиев
        Война в Украине
        Подольский район (Киев)
        Киевская городская государственная администрация
        Шахед-136
        Киев