Четыре человека пострадали в Киеве из-за атаки дронов РФ
Киев • УНН
Четыре человека пострадали в Киеве в результате вражеской атаки дронов. Обломки БПЛА упали на трех локациях, повреждены детский сад, жилой дом и автомобили.
Четыре человека пострадали в Киеве в результате вражеской атаки дронов. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.
Стало известно о четырех пострадавших от вражеской атаки этой ночью
"Детали уточняются", - добавил он.
Напомним
Вечером 22 октября Россия атаковала столицу Украины ударными беспилотниками. В трех районах Киева зафиксировали последствия вражеского обстрела: падение обломков БпЛА, в т.ч. на детский сад, поврежден жилой дом, автомобили.