Четыре человека пострадали в Киеве из-за атаки дронов РФ

$41.740.01
48.470.19
ukenru
20:51 • 6286 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
19:25 • 14294 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
16:59 • 26283 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
16:19 • 21360 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
22 октября, 15:19 • 21744 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
22 октября, 15:06 • 19984 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 31845 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 29279 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
22 октября, 13:15 • 14440 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
22 октября, 13:10 • 12837 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.3м/с
91%
748мм
Популярные новости
Атака по брянскому химзаводу – это не про пробирки с соединениями, а мощный удар по боеспособности врага – Мадьяр22 октября, 12:51 • 7702 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 32267 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 17810 просмотра
Спасатели показали масштабные пожары на нефтяных объектах Полтавщины после атаки РФPhoto22 октября, 15:38 • 10061 просмотра
США сняли ограничения на использование Украиной западных ракет для ударов по России – WSJ19:21 • 12576 просмотра
публикации
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
16:59 • 26286 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 31849 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 29282 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 32314 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57 • 36377 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ульф Кристерссон
Петер Сийярто
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 17846 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 36982 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 51590 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 60777 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 50433 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Saab JAS 39 Gripen
Крылатая ракета Storm Shadow
ЧатГПТ

Четыре человека пострадали в Киеве из-за атаки дронов РФ

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Четыре человека пострадали в Киеве в результате вражеской атаки дронов. Обломки БПЛА упали на трех локациях, повреждены детский сад, жилой дом и автомобили.

Четыре человека пострадали в Киеве из-за атаки дронов РФ

Четыре человека пострадали в Киеве в результате вражеской атаки дронов. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.

Стало известно о четырех пострадавших от вражеской атаки этой ночью

- говорится в сообщении чиновника.

"Детали уточняются", - добавил он.

Напомним

Вечером 22 октября Россия атаковала столицу Украины ударными беспилотниками. В трех районах Киева зафиксировали последствия вражеского обстрела: падение обломков БпЛА, в т.ч. на детский сад, поврежден жилой дом, автомобили.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Киев