У Києві уламки дронів впали на трьох локаціях, серед них дитячий садок – КМВА
Київ • УНН
У Києві зафіксовано численні падіння уламків внаслідок атаки російськими БпЛА, зокрема на дитячий садок у Подільському районі. В Оболонському районі пошкоджено житловий будинок, попередньо без постраждалих.
На трьох локаціях в одному з районів Києва зафіксували падіння уламків ворожих безпілотників, одна з них – дитячий садок. Пошкоджено житловий будинок. Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.
Деталі
У середу, 22 жовтня о 23:23 Тимур Ткаченко повідомив у своєму Telegram, що зіфіксовано падіння уламків на трьох локаціях в Подільському районі.
Попередньо одна з локацій — дитячий садочок. Уточнюємо
Також за словами чиновника, в Обонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА. Попередньо без потерпілих.
Нагадаємо
У Києві 22 жовтня після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Сили ППО працюють по ворожих дронах, повідомили мер Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко.
