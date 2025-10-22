У Києві уламки дронів впали на трьох локаціях, серед них дитячий садок – КМВА

$41.740.01
48.470.19
ukenru
19:25 • 6704 перегляди
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Ексклюзив
16:59 • 19809 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
16:19 • 17677 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
15:19 • 18563 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 18823 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 29407 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
22 жовтня, 13:53 • 27292 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
22 жовтня, 13:15 • 14246 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
22 жовтня, 13:10 • 12675 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
22 жовтня, 12:56 • 11116 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.4м/с
89%
748мм
Популярнi новини
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto22 жовтня, 10:57 • 34370 перегляди
Частина областей переходить з аварійних на погодинні графіки відключення світла22 жовтня, 10:59 • 17402 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo22 жовтня, 12:54 • 28214 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 14500 перегляди
США зняли обмеження на використання Україною західних ракет для ударів по росії – WSJ19:21 • 9438 перегляди
Публікації
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Ексклюзив
16:59 • 19824 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 29411 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
22 жовтня, 13:53 • 27296 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo22 жовтня, 12:54 • 28221 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto22 жовтня, 10:57 • 34376 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Білоус
Ульф Крістерссон
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Ізраїль
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 14504 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 35147 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 49825 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 59038 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 48902 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Опалення
Storm Shadow
ChatGPT

У Києві уламки дронів впали на трьох локаціях, серед них дитячий садок – КМВА

Київ • УНН

 • 234 перегляди

У Києві зафіксовано численні падіння уламків внаслідок атаки російськими БпЛА, зокрема на дитячий садок у Подільському районі. В Оболонському районі пошкоджено житловий будинок, попередньо без постраждалих.

У Києві уламки дронів впали на трьох локаціях, серед них дитячий садок – КМВА

На трьох локаціях в одному з районів Києва зафіксували падіння уламків ворожих безпілотників, одна з них – дитячий садок. Пошкоджено житловий будинок. Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

Деталі

У середу, 22 жовтня о 23:23 Тимур Ткаченко повідомив у своєму Telegram, що зіфіксовано падіння уламків на трьох локаціях в Подільському районі. 

Попередньо одна з локацій — дитячий садочок. Уточнюємо

- додав він.

Також за словами чиновника, в Обонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА. Попередньо без потерпілих.

Нагадаємо

У Києві 22 жовтня після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Сили ППО працюють по ворожих дронах, повідомили мер Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в Харкові22.10.25, 11:23 • 17540 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Київ