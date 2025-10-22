вражеская атака на Киев: обломки БпЛА упали в трех районах, на детсад, дом и авто
Киев • УНН
В ночь на 23 октября, в трех районах столицы Украины зафиксированы последствия российского удара: обломки беспилотников упали, в частности, на детский сад, поврежден жилой дом и несколько автомобилей.
В трех районах Киева зафиксированы последствия российской атаки: падение обломков БпЛА, в т.ч. на детский сад, поврежден жилой дом, автомобили. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.
Подробности
Отмечается, что последствия обстрела зафиксированы в Деснянском, Подольском и Оболонском районах столицы.
Деснянский район
В Деснянском районе повреждения получил многоквартирный дом.
Подольский район
По словам Тимура Ткаченко, в Подольском районе зафиксированы повреждения на пяти локациях.
Также известно о 5 поврежденных автомобилях.
Среди них - детский сад
Оболонский район
Также, по словам чиновника, в Оболонском районе зафиксировано повреждение жилого здания обломком БпЛА.
Напомним
В Киеве 22 октября после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы. Силы ПВО работают по вражеским дронам, сообщили мэр Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко.
