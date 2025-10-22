росія атакує Київ безпілотниками: у місті чутно вибухи, працює ППО
Київ • УНН
У Києві 22 жовтня після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Сили ППО працюють по ворожих дронах, повідомили мер Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко.
У середу, 22 жовтня, у місті Києві після оголошення повітряної тривоги лунали вибухи. В столиці України працює ППО по ворожих дронах. Про це інформує УНН з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Деталі
У середу, 22 жовтня о 23:03 Тимур Ткаченко попередив у своєму Telegram про російську атаку і закликав містян перебувати в укриттях.
Тривога повʼязана з ворожими БпЛА над столицею. Будь ласка, будьте в укриттях до відбою тривоги!
Мер Києва пояснив причину вибухів у столиці.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - зазначив він.
