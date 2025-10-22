Россия атакует Киев беспилотниками: в городе слышны взрывы, работает ПВО
Киев • УНН
В Киеве 22 октября после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Силы ПВО работают по вражеским дронам, сообщили мэр Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко.
В среду, 22 октября, в Киеве после объявления воздушной тревоги раздавались взрывы. В столице Украины работает ПВО по вражеским дронам. Об этом информирует УНН со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Подробности
В среду, 22 октября в 23:03 Тимур Ткаченко предупредил в своем Telegram о российской атаке и призвал горожан находиться в укрытиях.
Тревога связана с вражескими БПЛА над столицей. Пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя тревоги!
Мэр Киева объяснил причину взрывов в столице.
"В столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях!", - отметил он.
