Чотири людини постраждали в Києві через атаку дронів рф
Київ • УНН
Чотири людини постраждали в Києві внаслідок ворожої атаки дронів. Уламки БпЛА впали на трьох локаціях, пошкоджено дитячий садок, житловий будинок та автомобілі.
Чотири людини постраждали в Києві внаслідок ворожої атаки дронів. Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.
Стало відомо про чотирьох постраждалих від ворожої атаки цієї ночі
"Деталі уточнюються", - додав він.
Нагадаємо
Увечері 22 жовтня росія атакувала столицю України ударними безпілотниками. У трьох районах Києва зафіксували наслідки ворожого обстрілу: падіння уламків БпЛА, в т.ч. на дитячий садок, пошкоджено житловий будинок, автомобілі.