Киев подвергся вражеской атаке баллистическими ракетами в ночь на субботу: что известно
Киев • УНН
Киев в ночь на 25 октября подвергся вражеской атаке баллистическим вооружением с северо-восточного направления. Воздушные силы ВСУ и городские власти предупредили о скоростных целях и взрывах в столице.
Киев в ночь на субботу, 25 октября, подвергся вражеской атаке. Об этом сообщает УНН.
Детали
В 3:52 Воздушные силы ВСУ (ВС) сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Вскоре стало известно о скоростных целях курсом на столицу.
Еще скоростные цели курсом на Киев! Находитесь в укрытиях!
Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что враг атакует город ракетами. Эту информацию подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко.
"Взрывы в столице. Город под атакой баллистикой. Находитесь в укрытиях!" - призвал Кличко.
Напомним
Девять человек пострадали в Киеве в результате ночной атаки российских войск 23 октября. Повреждены объекты в Подольском, Деснянском и Оболонском районах, включая детсад, жилые дома и синагогу.
