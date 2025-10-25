Нічна атака на Київ: у місті пожежі, виклики медиків у кілька районів
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ 25 жовтня виникли пожежі на лівобережжі. Зафіксовано пошкодження нежитлової забудови, автомобілів та вікон у житловому будинку.
Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ 25 жовтня виникли пожежі на кількох локаціях в лівобережній частині міста. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, у столиці працює ППО, ворог атакує місто ракетами.
Залишайтеся в укриттях. Загроза зберігається
У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що, за попередньою інформацією, палає нежитлова забудова та автомобілі. Крім того, він розповів про виклики медиків у Дніпровський та Деснянський, а згодом у Дарницький район столиці.
"За повідомленням, пошкоджені вікна в житловому будинку. Бригада виїхала", - резюмував Кличко.
Нагадаємо
Київ у ніч на суботу, 25 жовтня, зазнав ворожої атаки. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворог атакує місто ракетами.
