24 жовтня, 17:15 • 16774 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 29580 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 23746 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 28316 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 24796 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 41177 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 25735 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 20054 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 28196 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 76251 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Нічна атака на Київ: у місті пожежі, виклики медиків у кілька районів

Київ • УНН

 • 870 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київ 25 жовтня виникли пожежі на лівобережжі. Зафіксовано пошкодження нежитлової забудови, автомобілів та вікон у житловому будинку.

Нічна атака на Київ: у місті пожежі, виклики медиків у кілька районів

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ 25 жовтня виникли пожежі на кількох локаціях в лівобережній частині міста. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у столиці працює ППО, ворог атакує місто ракетами.

Залишайтеся в укриттях. Загроза зберігається

- написав Ткаченко.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що, за попередньою інформацією, палає нежитлова забудова та автомобілі. Крім того, він розповів про виклики медиків у Дніпровський та Деснянський, а згодом у Дарницький район столиці.

"За повідомленням, пошкоджені вікна в житловому будинку. Бригада виїхала", - резюмував Кличко.

Нагадаємо

Київ у ніч на суботу, 25 жовтня, зазнав ворожої атаки. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворог атакує місто ракетами.

Уже 9 постраждалих у Києві від нічної атаки рф: нові кадри наслідків23.10.25, 11:20 • 3276 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ