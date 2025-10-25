Ночная атака на Киев: в городе пожары, вызовы медиков в несколько районов
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев 25 октября возникли пожары на левобережье. Зафиксированы повреждения нежилой застройки, автомобилей и окон в жилом доме.
В результате ночной вражеской атаки на Киев 25 октября возникли пожары на нескольких локациях в левобережной части города. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Детали
По его словам, в столице работает ПВО, враг атакует город ракетами.
Оставайтесь в укрытиях. Угроза сохраняется
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что, по предварительной информации, горит нежилая застройка и автомобили. Кроме того, он рассказал о вызовах медиков в Днепровский и Деснянский, а затем в Дарницкий район столицы.
"По сообщению, повреждены окна в жилом доме. Бригада выехала", - резюмировал Кличко.
Напомним
Киев в ночь на субботу, 25 октября, подвергся вражеской атаке. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что враг атакует город ракетами.
