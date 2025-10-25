Ночная атака на Киев: в городе пожары, вызовы медиков в несколько районов

$41.900.14
48.550.18
ukenru
24 октября, 17:15 • 16773 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29571 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23739 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28308 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24790 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41170 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25733 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20053 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28195 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76246 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
5.9м/с
91%
735мм
Популярные новости
В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших24 октября, 16:16 • 5782 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19490 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto24 октября, 20:05 • 9882 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ20:21 • 11198 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением22:33 • 10733 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19568 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41167 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 36546 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 36930 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76244 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Виталий Кличко
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Европа
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 14489 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 17748 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 30017 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 53199 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 36441 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
Отопление

Ночная атака на Киев: в городе пожары, вызовы медиков в несколько районов

Киев • УНН

 • 868 просмотра

В результате ночной атаки на Киев 25 октября возникли пожары на левобережье. Зафиксированы повреждения нежилой застройки, автомобилей и окон в жилом доме.

Ночная атака на Киев: в городе пожары, вызовы медиков в несколько районов

В результате ночной вражеской атаки на Киев 25 октября возникли пожары на нескольких локациях в левобережной части города. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

По его словам, в столице работает ПВО, враг атакует город ракетами.

Оставайтесь в укрытиях. Угроза сохраняется

- написал Ткаченко.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что, по предварительной информации, горит нежилая застройка и автомобили. Кроме того, он рассказал о вызовах медиков в Днепровский и Деснянский, а затем в Дарницкий район столицы.

"По сообщению, повреждены окна в жилом доме. Бригада выехала", - резюмировал Кличко.

Напомним

Киев в ночь на субботу, 25 октября, подвергся вражеской атаке. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что враг атакует город ракетами.

Уже 9 пострадавших в Киеве от ночной атаки рф: новые кадры последствий23.10.25, 11:20 • 3276 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев