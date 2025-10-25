У рф повідомили про атаку дронів у волгоградській області на підстанцію ЛЕП
Київ • УНН
У волгоградській області рф заявили про відбиття масованої атаки дронів, проте уламки пошкодили підстанцію ЛЕП Балашовська та приватну будівлю. Це вже другий удар по станції, яка забезпечує транзит електроенергії та живлення кількох областей.
Деталі
"Силами ППО міністерства оборони російської федерації відбита масова атака безпілотних літальних апаратів на територію волгоградської області. В результаті падіння уламків БПЛА в Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння, яке оперативно ліквідовано протипожежними силами. У Світлоярському районі пошкоджено приватну житлову будівлю. Постраждалих немає", - заявив губернатор регіону.
росЗМІ зазначають, що це вже другий удар по станції. Перший раз станція була атакована 16 жовтня.
ПС 500 кВ Балашовська встановленою потужністю 1523 МВА розташована на півночі волгоградської області. Підстанція забезпечує транзитний перетік електроенергії з Волзької ГЕС в Центральний регіон росії, електропостачання споживачів Новомиколаївського району волгоградської області, південно-східної частини воронезької області та західної частини саратовської області.
Нагадаємо
