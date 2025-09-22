У столиці рф літак пронісся екстремально низько над будинками на тлі загрози атак дронів
Київ • УНН
Літак здійснив проліт над Новою Москвою на екстремально низькій висоті. Це сталося на тлі загрози атак дронів, після того, як столиця рф зазнала атаки безпілотників.
Літак на екстремально низькій висоті пролетів над новою москвою – попередньо через загрозу атаки дронів, пише УНН із посиланням на росЗМІ.
Епічні кадри прольоту повітряного судна над багатоповерхівками зафільмували свідки.
Довідково
"Нова Москва" - це території, приєднані до Москви 1 липня 2012 року, що включають два адміністративні округи: Троїцький та Новомосковський (ТіНАО).
Раніше УНН писав, що столиця рф зазнала атаки безпілотників, працювала російська ППО. Мер москви сергій собянін повідомив про збиття семи БПЛА, без руйнувань та постраждалих.