москва під атакою безпілотників: небо над столицею рф "закрили", в аеропортах запровадили режим "килим"
Київ • УНН
Столиця рф зазнала атаки безпілотників, працює російська ППО. Мер москви сергій собянін повідомив про збиття семи БПЛА, без руйнувань та постраждалих.
Столиця пф під атакою безпілотників, працює російська ППО. Про це повідомляють російські із посиланням на мера москви сергія собяніна, передає УНН.
Деталі
За даними росЗМІ, про вибухи повідомляли у низці районів москви: Павелецька, Солнцево, Царицино, Очакове, Південне Бутове, Чертанове, Кунцеве, Нові Черемушки, Хорошівська.
Додамо
Крім того, небо над москвою повністю закрите, у московських аеропортах - план "Килим".
За даними Telegram-каналу Baza, у Шереметьєво затримується 9 рейсів, у Внуково - 6, у Домодєдово - 3.
Згодом собянін повідомив про збиття семи БПЛА — попередньо, руйнувань та постраждалих немає.
