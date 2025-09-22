москва під атакою безпілотників: небо над столицею рф "закрили", в аеропортах запровадили режим "килим"

$41.250.00
48.420.36
ukenru
12:19 • 10485 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 16818 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 26323 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 43043 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 44088 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 25666 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 43448 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 23908 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34415 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 48182 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.7м/с
46%
753мм
Популярнi новини
ССО підтвердили ураження виявленого у калузькій області російського ЗРК С-400 "Тріумф"22 вересня, 08:22 • 5120 перегляди
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto22 вересня, 10:21 • 17379 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 12595 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 24963 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск11:27 • 17468 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 25025 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 26323 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 43043 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 44088 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 43448 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Естонія
Одеса
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 25025 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 12629 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 34282 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 85146 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 107852 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
Eurofighter Typhoon
Іл-18
Fox News

москва під атакою безпілотників: небо над столицею рф "закрили", в аеропортах запровадили режим "килим"

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Столиця рф зазнала атаки безпілотників, працює російська ППО. Мер москви сергій собянін повідомив про збиття семи БПЛА, без руйнувань та постраждалих.

москва під атакою безпілотників: небо над столицею рф "закрили", в аеропортах запровадили режим "килим"

Столиця пф під атакою безпілотників, працює російська ППО. Про це повідомляють російські із посиланням на мера москви сергія собяніна, передає УНН.

Деталі

За даними росЗМІ, про вибухи повідомляли у низці районів москви: Павелецька, Солнцево, Царицино, Очакове, Південне Бутове, Чертанове, Кунцеве, Нові Черемушки, Хорошівська.

Додамо

Крім того, небо над москвою повністю закрите, у московських аеропортах - план "Килим".

За даними Telegram-каналу Baza, у Шереметьєво затримується 9 рейсів, у Внуково - 6, у Домодєдово - 3.

Згодом собянін повідомив про збиття семи БПЛА — попередньо, руйнувань та постраждалих немає.

росія робить ставку у війні на дрони: атаки йдуть "роями", Україна шукає відповідь - NYT15.09.25, 17:33 • 4471 перегляд

Антоніна Туманова

Новини Світу