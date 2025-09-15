росія робить ставку у війні на дрони: атаки йдуть "роями", Україна шукає відповідь - NYT
росія направила понад 34 тисячі дронів та приманок для атак на Україну цього року, що у дев'ять разів більше, ніж торік. москва налагодила масштабне виробництво, випускаючи до 6 тисяч апаратів щомісяця.
росія зробила ударні безпілотники головною зброєю у війні проти України. Якщо раніше це були поодинокі атаки, то тепер – масові "рої", які запускають мало не щодня. За цей рік москва вже направила атакувати Україну понад 34 тисячі дронів і приманок - у дев’ять разів більше, ніж торік. Про це йдеться у матеріалі The New York Times, пише УНН.
Деталі
рф налагодила масштабне виробництво – від заводів усередині країни до допомоги з Ірану та Китаю. Щомісяця вдається випускати до 6 тисяч апаратів. Нові моделі краще обходять глушіння та працюють групами: спершу летять приманки, а за ними - ударні дрони.
Війна досягла чергової переломної точки у використанні безпілотників, як на передовій, так і в ударних кампаніях, що проводяться росією та Україною
Наслідки відчувають і військові, і цивільні: влучання трапляються по житлових будинках, лікарнях, енергетиці. Напади часто відбуваються вночі, щоб сіяти паніку.
Вони (росіяни - ред.) починали, можливо, з сотень (БпЛА – ред.) на місяць, потім від 2000 до 3000 на місяць у першому кварталі цього року, а зараз від 5000 до 6000 на місяць
Україна відповідає багаторівневим захистом: системи ППО прикривають великі міста, мобільні групи збивають дрони на фронті, електронна боротьба глушить сигнал. У середньому вдається знищувати близько 88% апаратів, але навіть цього не завжди достатньо – надто потужними стали хвилі атак.
Коли росія почала піднімати дрони все вище, Україна відповіла використанням дешевих дронів-перехоплювачів, оснащених радаром. Але їх використання все ще обмежене
Українські розробники шукають дешевші рішення – дрони-перехоплювачі та нові системи глушіння. Але головна проблема – масштаб: росія може виробляти тисячі дронів щомісяця, і війна перетворюється на змагання виробництв та технологій.
Кофман сказав, що перевага України "зменшилася в останні місяці через розгортання росією власних елітних формувань безпілотників та кращу організацію їхнього розгортання".
