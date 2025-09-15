росія робить ставку у війні на дрони: атаки йдуть "роями", Україна шукає відповідь - NYT

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Ексклюзив
14:18 • 1170 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
12:27 • 7148 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 14525 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 39144 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 29980 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 29766 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 34472 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 56583 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72530 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105500 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.7м/с
35%
753мм
Популярнi новини
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink15 вересня, 05:13 • 24619 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 15785 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 13337 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 22512 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 17820 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 17825 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 22519 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 39153 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 25841 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 104781 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Сі Цзіньпін
Вадим Філашкін
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Мадрид
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 13343 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 15793 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 27950 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 34366 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 83713 перегляди
Актуальне
TikTok
Truth Social
Financial Times
The Guardian
ФАБ-250

росія робить ставку у війні на дрони: атаки йдуть "роями", Україна шукає відповідь - NYT

Київ • УНН

 • 402 перегляди

росія направила понад 34 тисячі дронів та приманок для атак на Україну цього року, що у дев'ять разів більше, ніж торік. москва налагодила масштабне виробництво, випускаючи до 6 тисяч апаратів щомісяця.

росія робить ставку у війні на дрони: атаки йдуть "роями", Україна шукає відповідь - NYT

росія зробила ударні безпілотники головною зброєю у війні проти України. Якщо раніше це були поодинокі атаки, то тепер – масові "рої", які запускають мало не щодня. За цей рік москва вже направила атакувати Україну понад 34 тисячі дронів і приманок - у дев’ять разів більше, ніж торік. Про це йдеться у матеріалі The New York Times, пише УНН.

Деталі

рф налагодила масштабне виробництво – від заводів усередині країни до допомоги з Ірану та Китаю. Щомісяця вдається випускати до 6 тисяч апаратів. Нові моделі краще обходять глушіння та працюють групами: спершу летять приманки, а за ними - ударні дрони.

Війна досягла чергової переломної точки у використанні безпілотників, як на передовій, так і в ударних кампаніях, що проводяться росією та Україною 

- сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Наслідки відчувають і військові, і цивільні: влучання трапляються по житлових будинках, лікарнях, енергетиці. Напади часто відбуваються вночі, щоб сіяти паніку.

Вони (росіяни - ред.) починали, можливо, з сотень (БпЛА – ред.) на місяць, потім від 2000 до 3000 на місяць у першому кварталі цього року, а зараз від 5000 до 6000 на місяць

- сказав Микола Бєлєсков, військовий аналітик українського урядового Національного інституту стратегічних досліджень.

Україна відповідає багаторівневим захистом: системи ППО прикривають великі міста, мобільні групи збивають дрони на фронті, електронна боротьба глушить сигнал. У середньому вдається знищувати близько 88% апаратів, але навіть цього не завжди достатньо – надто потужними стали хвилі атак.

Здатні долати РЕБ на 40+км: Brave1 завершив випробування ударних дронів-камікадзе15.09.25, 12:36 • 1992 перегляди

Коли росія почала піднімати дрони все вище, Україна відповіла використанням дешевих дронів-перехоплювачів, оснащених радаром. Але їх використання все ще обмежене

- сказав Кофман, аналітик Фонду Карнегі.

Українські розробники шукають дешевші рішення – дрони-перехоплювачі та нові системи глушіння. Але головна проблема – масштаб: росія може виробляти тисячі дронів щомісяця, і війна перетворюється на змагання виробництв та технологій.

Кофман сказав, що перевага України "зменшилася в останні місяці через розгортання росією власних елітних формувань безпілотників та кращу організацію їхнього розгортання".

рф атакувала Україну ракетами С-300 та 84 дронами: знешкоджено 59 безпілотників15.09.25, 09:12 • 3116 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
Електроенергія
The New York Times
Китай
Україна
Іран