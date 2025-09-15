$41.280.03
россия делает ставку в войне на дроны: атаки идут "роями", Украина ищет ответ - NYT

Киев • УНН

 • 322 просмотра

россия направила более 34 тысяч дронов и приманок для атак на Украину в этом году, что в девять раз больше, чем в прошлом году. москва наладила масштабное производство, выпуская до 6 тысяч аппаратов ежемесячно.

россия делает ставку в войне на дроны: атаки идут "роями", Украина ищет ответ - NYT

россия сделала ударные беспилотники главным оружием в войне против Украины. Если раньше это были единичные атаки, то теперь – массовые "рои", которые запускают чуть ли не ежедневно. За этот год москва уже направила атаковать Украину более 34 тысяч дронов и приманок – в девять раз больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в материале The New York Times, пишет УНН.

Подробности

рф наладила масштабное производство – от заводов внутри страны до помощи из Ирана и Китая. Ежемесячно удается выпускать до 6 тысяч аппаратов. Новые модели лучше обходят глушение и работают группами: сначала летят приманки, а за ними – ударные дроны.

Война достигла очередной переломной точки в использовании беспилотников, как на передовой, так и в ударных кампаниях, проводимых россией и Украиной 

- сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Последствия ощущают и военные, и гражданские: попадания случаются по жилым домам, больницам, энергетике. Нападения часто происходят ночью, чтобы сеять панику.

Они (россияне – ред.) начинали, возможно, с сотен (БПЛА – ред.) в месяц, затем от 2000 до 3000 в месяц в первом квартале этого года, а сейчас от 5000 до 6000 в месяц

- сказал Николай Белесков, военный аналитик украинского правительственного Национального института стратегических исследований.

Украина отвечает многоуровневой защитой: системы ПВО прикрывают крупные города, мобильные группы сбивают дроны на фронте, электронная борьба глушит сигнал. В среднем удается уничтожать около 88% аппаратов, но даже этого не всегда достаточно – слишком мощными стали волны атак.

Способны преодолевать РЭБ на 40+км: Brave1 завершил испытания ударных дронов-камикадзе15.09.2025, 12:36 • 1986 просмотров

Когда россия начала поднимать дроны все выше, Украина ответила использованием дешевых дронов-перехватчиков, оснащенных радаром. Но их использование все еще ограничено

- сказал Кофман, аналитик Фонда Карнеги.

Украинские разработчики ищут более дешевые решения – дроны-перехватчики и новые системы глушения. Но главная проблема – масштаб: россия может производить тысячи дронов ежемесячно, и война превращается в соревнование производств и технологий.

Кофман сказал, что преимущество Украины "уменьшилось в последние месяцы из-за развертывания россией собственных элитных формирований беспилотников и лучшей организации их развертывания".

рф атаковала Украину ракетами С-300 и 84 дронами: обезврежено 59 беспилотников15.09.2025, 09:12 • 3116 просмотров

Степан Гафтко

