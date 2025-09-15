рф атаковала Украину ракетами С-300 и 84 дронами: обезврежено 59 беспилотников

россия за ночь запустила по Украине три ракеты С-300 и 84 дрона, обезврежено 59 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 15 сентября (с 19.00 14 сентября) враг атаковал тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской и Белгородской обл. - рф, а также 84-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, около 50 из них - шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 59 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны