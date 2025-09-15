$41.310.00
Эксклюзив
05:44 • 7032 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 8788 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
01:55 • 13620 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 21558 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 45913 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 67998 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 102722 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 85375 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 83651 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46412 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
рф атаковала Украину ракетами С-300 и 84 дронами: обезврежено 59 беспилотников

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

Ночью 15 сентября россия выпустила по Украине три ракеты С-300 и 84 беспилотника. Украинская ПВО обезвредила 59 вражеских БПЛА.

рф атаковала Украину ракетами С-300 и 84 дронами: обезврежено 59 беспилотников

россия за ночь запустила по Украине три ракеты С-300 и 84 дрона, обезврежено 59 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 15 сентября (с 19.00 14 сентября) враг атаковал тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской и Белгородской обл. - рф, а также 84-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, около 50 из них - шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 59 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксированы попадания ракет и 25 ударных БпЛА на 13 локациях", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах подчеркнули: "Враг продолжает атаку беспилотниками с северо-восточного направления. Соблюдайте правила безопасности!"

В Сумской области россияне ударили ракетой по аграриям на поле: 11 раненых15.09.25, 08:59 • 2312 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина