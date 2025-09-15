В Сумской области россияне ударили ракетой по аграриям на поле: 11 раненых

Поздно вечером россияне нанесли ракетный удар по окраине села в Боромлянской общине Сумской области. Пострадали 11 мужчин, собиравших урожай, один из них в тяжелом состоянии.

В Сумской области российские войска накануне ударили ракетой по людям, собиравшим урожай на поле, известно об 11 раненых, один пострадавший - в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН. Поздно вечером россияне нанесли ракетный удар по окраине села в Боромлянской громаде. Целью врага стало мирное поле, где работала сельскохозяйственная техника. В результате атаки пострадали люди, собиравшие урожай. Госпитализированы 11 раненых мужчин, один из них – в тяжелом состоянии - написал Григоров. По его словам, также повреждена техника – тракторы и комбайны. СБУ разоблачила и задержала священника упц мп, который корректировал удары россиян по Сумщине Дополнение По данным Сумской ОВА, за минувшие сутки в Сумской области также известно о раненом 38-летнем мужчине в Белопольской громаде из-за удара вражеского БпЛА. В течение суток, с утра 14 сентября до утра 15 сентября, как сообщили в ОВА, российские войска совершили 73 обстрела по 33 населенным пунктам в 17 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах. Враг, в частности, нанес 25 ударов КАБами, 15 ударов БпЛА, до 10 ракетных ударов.