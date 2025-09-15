$41.310.00
Эксклюзив
05:44 • 6978 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 8742 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
01:55 • 13600 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 21541 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 45899 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 67994 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 102718 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 85370 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 83645 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46410 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
В Сумской области россияне ударили ракетой по аграриям на поле: 11 раненых

Киев • УНН

 • 2312 просмотра

Поздно вечером россияне нанесли ракетный удар по окраине села в Боромлянской общине Сумской области. Пострадали 11 мужчин, собиравших урожай, один из них в тяжелом состоянии.

В Сумской области россияне ударили ракетой по аграриям на поле: 11 раненых

В Сумской области российские войска накануне ударили ракетой по людям, собиравшим урожай на поле, известно об 11 раненых, один пострадавший - в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Поздно вечером россияне нанесли ракетный удар по окраине села в Боромлянской громаде. Целью врага стало мирное поле, где работала сельскохозяйственная техника. В результате атаки пострадали люди, собиравшие урожай. Госпитализированы 11 раненых мужчин, один из них – в тяжелом состоянии

- написал Григоров.

По его словам, также повреждена техника – тракторы и комбайны.

СБУ разоблачила и задержала священника упц мп, который корректировал удары россиян по Сумщине12.09.25, 10:47 • 3396 просмотров

Дополнение

По данным Сумской ОВА, за минувшие сутки в Сумской области также известно о раненом 38-летнем мужчине в Белопольской громаде из-за удара вражеского БпЛА.

В течение суток, с утра 14 сентября до утра 15 сентября, как сообщили в ОВА, российские войска совершили 73 обстрела по 33 населенным пунктам в 17 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах. Враг, в частности, нанес 25 ударов КАБами, 15 ударов БпЛА, до 10 ракетных ударов.

Юлия Шрамко

