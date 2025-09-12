$41.210.09
СБУ разоблачила и задержала священника упц мп, который корректировал удары россиян по Сумщине

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Контрразведка СБУ задержала настоятеля храма Сумской епархии упц мп, который сотрудничал с военной разведкой рф. Он передавал оккупантам данные об украинских военных позициях, что могло способствовать вторжению российских ДРГ.

СБУ разоблачила и задержала священника упц мп, который корректировал удары россиян по Сумщине

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала настоятеля храма Сумской епархии упц (мп), который сотрудничал с военной разведкой россии и передавал оккупантам данные об украинских военных позициях. По данным следствия, действия священнослужителя могли создать условия для вторжения российских ДРГ в приграничный регион. Об этом сообщила СБУ, пишет УНН.

Детали

Следствие установило, что священнослужитель собирал информацию об украинских подразделениях, военных, командовании и расположении штабов.

По имеющимся данным, оккупанты планировали нанести удары по этим позициям украинских войск и создать "мертвую зону" вдоль границы, что позволило бы российским ДРГ проникнуть вглубь Сумщины и закрепиться до подхода основных сил противника

- сообщили в СБУ.

Предатель вышел на контакт с представителями российского гру через интернет. Для получения информации клирик выпытывал ее у прихожан и местных жителей. После этого он выезжал на местность и самостоятельно проверял наличие военных объектов. Полученные координаты он передавал российским кураторам в мессенджере, используя текстовые и голосовые сообщения.

СБУ задержала агента, который наводил российские ракеты на энергообъекты Днепропетровщины11.09.2025, 07:31 • 3428 просмотров

СБУ заранее провела контрразведывательные мероприятия, чтобы исключить поражение украинских позиций, и задержала фигуранта непосредственно в его жилище.

Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с россиянами, а также прокремлевскую литературу, подтверждающую антиукраинские настроения.

Следователи сообщили священнослужителю о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о движении, перемещении или расположении ВСУ). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

СБУ задержала информатора ФСБ, который "сливал" данные об обороне Сумщины и Днепропетровщины11.09.2025, 23:49 • 2466 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Сумская область
Днепропетровская область
Служба безопасности Украины
Украина