СБУ задержала информатора ФСБ, который "сливал" данные об обороне Сумщины и Днепропетровщины

Киев • УНН

 • 44 просмотра

СБУ задержала 22-летнего безработного из Сум, который шпионил для ФСБ, передавая данные о ВСУ на Сумщине и Днепропетровщине. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

СБУ задержала информатора ФСБ, который "сливал" данные об обороне Сумщины и Днепропетровщины

Служба безопасности Украины задержала информатора ФСБ, который "сливал" России данные об обороне Сумской и Днепропетровской областей. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По результатам спецоперации в Сумах задержан информатор ФСБ, который шпионил за украинскими войсками, задействованными в боях на передовой.

Фигурант пытался выявить расположение средств радиоэлектронной борьбы, укрепрайонов, огневых позиций артиллерии и маршрутов движения Сил обороны в Сумской и Днепропетровской областях

- говорится в сообщении.

Как установило расследование, фигурантом является 22-летний безработный из Сум, который во время поиска "легких заработков" в Телеграм-каналах попал в поле зрения сотрудника "управления ФСБ по Республике Крым".

По его инструкции информатор сначала действовал на территории Конотопского района Сумской области. Среди прочего, фигурант установил вблизи местной магистрали скрытую видеокамеру с удаленным доступом для оккупантов. С ее помощью враг надеялся в онлайн-режиме отслеживать авиаудары по колоннам Сил обороны, двигавшимся в направлении передовой. Впоследствии ФСБ "откомандировала" своего пособника в Днепропетровскую область, где он шпионил за перемещением украинских войск

- сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ сорвали планы оккупантов и задержали их пособника.

Во время обысков у информатора изъяты смартфоны с различными сим-картами, которые он использовал для законспирированных контактов с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним

Контрразведка СБУ задержала жительницу Святогорска, которая работала на российские спецслужбы. Женщина собирала информацию о ВСУ для боевика "БАРС-16".

