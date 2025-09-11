$41.210.09
19:17 • 3168 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
15:15 • 12009 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55 • 22806 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 14751 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 13367 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 20067 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 13914 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 16025 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14185 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14226 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
СБУ затримала інформатора фсб, який "зливав" дані про оборону Сумщини та Дніпропетровщини

Київ • УНН

 • 66 перегляди

СБУ затримала 22-річного безробітного з Сум, який шпигував для фсб, передаючи дані про ЗСУ на Сумщині та Дніпропетровщині. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

СБУ затримала інформатора фсб, який "зливав" дані про оборону Сумщини та Дніпропетровщини

Служба Безпеки України затримала інформатора фсб, який "зливав" росії дані про оборону Сумщини та Дніпропетровщини. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

За результатами спецоперації в Сумах затримано інформатора фсб, який шпигував за українськими військами, залученими до боїв на передовій.

Фігурант намагався виявити розташування засобів радіоелектронної боротьби, укріпрайонів, вогневих позицій артилерії та маршрутів руху Сил оборони у Сумській та Дніпропетровській областях

- йдеться у дописі.

Як встановило розслідування, фігурантом є 22-річний безробітний із Сум, який під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах потрапив у поле зору співробітника "управління фсб по Республіці Крим".

За його інструкцією інформатор спочатку діяв на території Конотопського району Сумщини. Серед іншого, фігурант встановив поблизу місцевої магістралі приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів. За її допомогою ворог сподівався в онлайн-режимі відстежувати авіаудари по колонах Сил оборони, що рухалися у напрямку передової. Згодом фсб "відрядила" свого поплічника до Дніпропетровської області, де він шпигував за переміщенням українських військ

- повідомили в СБУ.

Співробітники СБУ зірвали плани окупантів та затримали їхнього поплічника.

Під час обшуків у інформатора вилучено смартфони із різними сім-картами, які він використовував для законспірованих контактів з фсб.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо

Контррозвідка СБУ затримала мешканку Святогірська, яка працювала на російські спецслужби. Жінка збирала інформацію про ЗСУ для бойовика "БАРС-16".

У Києві агенти фсб планували провести теракти та диверсії: суд виніс вирок (відео)11.09.25, 01:55 • 4680 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Сумська область
Дніпропетровська область
Служба безпеки України
Крим
Суми