СБУ затримала інформатора фсб, який "зливав" дані про оборону Сумщини та Дніпропетровщини

Служба Безпеки України затримала інформатора фсб, який "зливав" росії дані про оборону Сумщини та Дніпропетровщини. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

За результатами спецоперації в Сумах затримано інформатора фсб, який шпигував за українськими військами, залученими до боїв на передовій.

Як встановило розслідування, фігурантом є 22-річний безробітний із Сум, який під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах потрапив у поле зору співробітника "управління фсб по Республіці Крим".

За його інструкцією інформатор спочатку діяв на території Конотопського району Сумщини. Серед іншого, фігурант встановив поблизу місцевої магістралі приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів. За її допомогою ворог сподівався в онлайн-режимі відстежувати авіаудари по колонах Сил оборони, що рухалися у напрямку передової. Згодом фсб "відрядила" свого поплічника до Дніпропетровської області, де він шпигував за переміщенням українських військ