СБУ затримала інформатора фсб, який "зливав" дані про оборону Сумщини та Дніпропетровщини
Київ • УНН
СБУ затримала 22-річного безробітного з Сум, який шпигував для фсб, передаючи дані про ЗСУ на Сумщині та Дніпропетровщині. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Служба Безпеки України затримала інформатора фсб, який "зливав" росії дані про оборону Сумщини та Дніпропетровщини. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
За результатами спецоперації в Сумах затримано інформатора фсб, який шпигував за українськими військами, залученими до боїв на передовій.
Фігурант намагався виявити розташування засобів радіоелектронної боротьби, укріпрайонів, вогневих позицій артилерії та маршрутів руху Сил оборони у Сумській та Дніпропетровській областях
Як встановило розслідування, фігурантом є 22-річний безробітний із Сум, який під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах потрапив у поле зору співробітника "управління фсб по Республіці Крим".
За його інструкцією інформатор спочатку діяв на території Конотопського району Сумщини. Серед іншого, фігурант встановив поблизу місцевої магістралі приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів. За її допомогою ворог сподівався в онлайн-режимі відстежувати авіаудари по колонах Сил оборони, що рухалися у напрямку передової. Згодом фсб "відрядила" свого поплічника до Дніпропетровської області, де він шпигував за переміщенням українських військ
Співробітники СБУ зірвали плани окупантів та затримали їхнього поплічника.
Під час обшуків у інформатора вилучено смартфони із різними сім-картами, які він використовував для законспірованих контактів з фсб.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо
Контррозвідка СБУ затримала мешканку Святогірська, яка працювала на російські спецслужби. Жінка збирала інформацію про ЗСУ для бойовика "БАРС-16".
