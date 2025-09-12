$41.210.09
48.240.05
ukenru
Ексклюзив
07:34 • 3088 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 29729 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 34252 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 48489 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 72657 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 38857 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30223 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 49294 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 17582 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 17848 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
СБУ викрила і затримала священника упц (мп), який коригував удари росіян по Сумщині

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Контррозвідка СБУ затримала настоятеля храму Сумської єпархії упц (мп), який співпрацював з військовою розвідкою рф. Він передавав окупантам дані про українські військові позиції, що могло сприяти вторгненню російських ДРГ.

СБУ викрила і затримала священника упц (мп), який коригував удари росіян по Сумщині

Контррозвідка Служби безпеки України затримала настоятеля храму Сумської єпархії упц (мп), який співпрацював з воєнною розвідкою росії та передавав окупантам дані про українські військові позиції. За даними слідства, дії священнослужителя могли створити умови для вторгнення російських ДРГ у прикордонний регіон. Про це повідомила СБУ, пише УНН.

Деталі

Слідство встановило, що священнослужитель збирав інформацію про українські підрозділи, військових, командування та розташування штабів.

За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити "мертву зону" вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника

- повідомили в СБУ.

Зрадник вийшов на контакт із представниками російського ГРУ через інтернет. Для одержання інформації клірик випитував її у прихожан та місцевих жителів. Після цього він виїжджав на місцевість та самостійно перевіряв наявність військових об’єктів. Отримані координати він передавав російським кураторам у месенджері, використовуючи текстові та голосові повідомлення.

СБУ затримала агента, який наводив російські ракети на енергооб'єкти Дніпропетровщини11.09.25, 07:31 • 3428 переглядiв

СБУ заздалегідь провела контррозвідувальні заходи, щоб унеможливити ураження українських позицій, і затримала фігуранта безпосередньо у його помешканні.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з росіянами, а також прокремлівську літературу, яка підтверджує антиукраїнські настрої.

Слідчі повідомили священнослужителю про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про рух, переміщення чи розташування ЗСУ). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ затримала інформатора фсб, який "зливав" дані про оборону Сумщини та Дніпропетровщини11.09.25, 23:49 • 2466 переглядiв

Степан Гафтко

