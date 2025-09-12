СБУ викрила і затримала священника упц (мп), який коригував удари росіян по Сумщині
Контррозвідка СБУ затримала настоятеля храму Сумської єпархії упц (мп), який співпрацював з військовою розвідкою рф. Він передавав окупантам дані про українські військові позиції, що могло сприяти вторгненню російських ДРГ.
Деталі
Слідство встановило, що священнослужитель збирав інформацію про українські підрозділи, військових, командування та розташування штабів.
За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити "мертву зону" вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника
Зрадник вийшов на контакт із представниками російського ГРУ через інтернет. Для одержання інформації клірик випитував її у прихожан та місцевих жителів. Після цього він виїжджав на місцевість та самостійно перевіряв наявність військових об’єктів. Отримані координати він передавав російським кураторам у месенджері, використовуючи текстові та голосові повідомлення.
СБУ заздалегідь провела контррозвідувальні заходи, щоб унеможливити ураження українських позицій, і затримала фігуранта безпосередньо у його помешканні.
Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з росіянами, а також прокремлівську літературу, яка підтверджує антиукраїнські настрої.
Слідчі повідомили священнослужителю про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про рух, переміщення чи розташування ЗСУ). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
