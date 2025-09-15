На Сумщині росіяни вдарили ракетою по аграріях на полі: 11 поранених

У Сумській області російські війська напередодні вдарили ракетою по людях, які збирали врожай на полі, відомо про 11 поранених, один постраждалий - у тяжкому стані, повідомив у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по околиці села у Боромлянській громаді. Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай. Госпіталізовані 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані - написав Григоров.

З його слів, також пошкоджена техніка – трактори та комбайни.

Доповнення

За даними Сумської ОВА, за минулу добу на Сумщині також відомо про пораненого 38-річного чоловіка у Білопільській громаді через удар ворожого БпЛА.

Протягом доби, з ранку 14 вересня до ранку 15 вересня, як повідомили в ОВА, російські війська здійснили 73 обстріли по 33 населених пунктах у 17 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог, зокрема, завдав 25 ударів КАБів, 15 ударів БпЛА, до 10 ракетних ударів.