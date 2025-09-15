$41.310.00
Ексклюзив
05:44
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
01:55
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф
14 вересня, 09:08
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
На Сумщині росіяни вдарили ракетою по аграріях на полі: 11 поранених

Київ

Київ • УНН

 2448 перегляди

Пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по околиці села в Боромлянській громаді Сумської області. Постраждали 11 чоловіків, які збирали врожай, один із них у важкому стані.

На Сумщині росіяни вдарили ракетою по аграріях на полі: 11 поранених

У Сумській області російські війська напередодні вдарили ракетою по людях, які збирали врожай на полі, відомо про 11 поранених, один постраждалий - у тяжкому стані, повідомив у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по околиці села у Боромлянській громаді. Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай. Госпіталізовані 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані

- написав Григоров.

З його слів, також пошкоджена техніка – трактори та комбайни.

СБУ викрила і затримала священника упц мп, який коригував удари росіян по Сумщині12.09.25, 10:47 • 3402 перегляди

Доповнення

За даними Сумської ОВА, за минулу добу на Сумщині також відомо про пораненого 38-річного чоловіка у Білопільській громаді через удар ворожого БпЛА.

Протягом доби, з ранку 14 вересня до ранку 15 вересня, як повідомили в ОВА, російські війська здійснили 73 обстріли по 33 населених пунктах у 17 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог, зокрема, завдав 25 ударів КАБів, 15 ударів БпЛА, до 10 ракетних ударів.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Сумська область