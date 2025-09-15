$41.310.00
Ексклюзив
05:44 • 6918 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 8686 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
01:55 • 13578 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 21522 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 45881 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 67990 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 102715 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 85370 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 83645 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46409 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
рф атакувала Україну ракетами С-300 та 84 дронами: знешкоджено 59 безпілотників

Київ • УНН

 • 1242 перегляди

Вночі 15 вересня росія випустила по Україні три ракети С-300 та 84 безпілотники. Українська ППО знешкодила 59 ворожих БпЛА.

рф атакувала Україну ракетами С-300 та 84 дронами: знешкоджено 59 безпілотників

росія за ніч запустила по Україні три ракети С-300 та 84 дрони, знешкоджено 59 безпілотників, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 15 вересня (із 19.00 14 вересня) ворог атакував трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської та Бєлгородської обл. - рф, а також 84-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф, близько 50 із них - шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях", - ідеться у повідомленні.

У Повітряних силах наголосили: "Ворог продовжує атаку безпілотниками із північно-східного напрямку. Дотримуйтесь правил безпеки!"

На Сумщині росіяни вдарили ракетою по аграріях на полі: 11 поранених15.09.25, 08:59 • 2304 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна