рф атакувала Україну ракетами С-300 та 84 дронами: знешкоджено 59 безпілотників

росія за ніч запустила по Україні три ракети С-300 та 84 дрони, знешкоджено 59 безпілотників, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 15 вересня (із 19.00 14 вересня) ворог атакував трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської та Бєлгородської обл. - рф, а також 84-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф, близько 50 із них - шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни