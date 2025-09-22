москва под атакой беспилотников: небо над столицей рф "закрыли", в аэропортах ввели режим "ковер"
Киев • УНН
Столица рф подверглась атаке беспилотников, работает российская ПВО. Мэр москвы сергей собянин сообщил о сбитии семи БПЛА, без разрушений и пострадавших.
Детали
По данным росСМИ, о взрывах сообщали в ряде районов москвы: Павелецкая, Солнцево, Царицыно, Очаково, Южное Бутово, Чертаново, Кунцево, Новые Черемушки, Хорошевская.
Добавим
Кроме того, небо над москвой полностью закрыто, в московских аэропортах - план "Ковер".
По данным Telegram-канала Baza, в Шереметьево задерживается 9 рейсов, во Внуково - 6, в Домодедово - 3.
Впоследствии собянин сообщил о сбитии семи БПЛА — предварительно, разрушений и пострадавших нет.
