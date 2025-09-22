$41.250.00
12:19 • 10500 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 16850 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 26361 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 43075 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 44117 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 25675 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 43467 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 23910 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 34419 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 48186 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
москва под атакой беспилотников: небо над столицей рф "закрыли", в аэропортах ввели режим "ковер"

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Столица рф подверглась атаке беспилотников, работает российская ПВО. Мэр москвы сергей собянин сообщил о сбитии семи БПЛА, без разрушений и пострадавших.

москва под атакой беспилотников: небо над столицей рф "закрыли", в аэропортах ввели режим "ковер"

Столица рф под атакой беспилотников, работает российская ПВО. Об этом сообщают российские со ссылкой на мэра москвы сергея собянина, передает УНН.

Детали

По данным росСМИ, о взрывах сообщали в ряде районов москвы: Павелецкая, Солнцево, Царицыно, Очаково, Южное Бутово, Чертаново, Кунцево, Новые Черемушки, Хорошевская.

Добавим

Кроме того, небо над москвой полностью закрыто, в московских аэропортах - план "Ковер".

По данным Telegram-канала Baza, в Шереметьево задерживается 9 рейсов, во Внуково - 6, в Домодедово - 3.

Впоследствии собянин сообщил о сбитии семи БПЛА — предварительно, разрушений и пострадавших нет.

