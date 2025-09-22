В столице рф самолет пронесся экстремально низко над домами на фоне угрозы атак дронов
Киев • УНН
Самолет совершил пролет над Новой Москвой на экстремально низкой высоте. Это произошло на фоне угрозы атак дронов, после того как столица рф подверглась атаке беспилотников.
Самолет на экстремально низкой высоте пролетел над новой москвой – предварительно из-за угрозы атаки дронов, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Эпические кадры пролета воздушного судна над многоэтажками засняли свидетели.
Справочно
"Новая Москва" - это территории, присоединенные к Москве 1 июля 2012 года, включающие два административных округа: Троицкий и Новомосковский (ТиНАО).
