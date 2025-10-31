В российском городе Орел зафиксированы взрывы на ТЭС: вероятная атака беспилотников или ракет

В российском Орле зафиксированы взрывы на местной теплоэлектростанции. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы, пишет УНН.

Подробности

Как сообщают телеграм-каналы и очевидцы, причиной могли стать беспилотники или ракеты.

На видео, распространяемых в сети, видны сильные вспышки и пожар на территории ТЭС. Телеграм-канал ASTRA уточняет, что удары поразили объекты теплоэлектростанции в городе Орел.

Губернатор региона подтвердил атаку на ТЭС

Наши подразделения ПВО отразили очередную воздушную вражескую атаку. В результате сбития БПЛА на территории ТЭС города Орел упали обломки - написал он.

