В российском городе Орел зафиксированы взрывы на ТЭС: вероятная атака беспилотников или ракет

22:19 • 1860 просмотра
Россияне попали в девятиэтажку в Сумах, есть раненые и разрушения – ОВАPhoto
30 октября, 16:50 • 16182 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 28172 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 21517 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 25876 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 53707 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 10731 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 27124 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 24591 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 28075 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Минцифры запустило Базовую социальную помощь: как оформить через "Дію"30 октября, 15:09 • 6354 просмотра
Трамп намекает на крупную нефтегазовую сделку с Китаем после ослабления торгового конфликта30 октября, 15:14 • 18875 просмотра
В Кременчугском ТЦК прозвучали выстрелы, есть раненые - соцсети30 октября, 15:42 • 8504 просмотра
Принц Уильям и Кейт выиграли суд: французский журнал наказали за публикацию частных фото пары30 октября, 18:12 • 7580 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор19:41 • 4840 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 38132 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком

30 октября, 11:00 • 53707 просмотра
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 53707 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 51286 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto

29 октября, 12:54 • 112350 просмотра
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 112350 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 101946 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Гутерриш
Густаво Петро
Эдгарс Ринкевичс
Соединённые Штаты
Украина
Великобритания
Израиль
Европа
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор19:41 • 4944 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 42381 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 48617 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 71968 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 75621 просмотра
В российском городе Орел зафиксированы взрывы на ТЭС: вероятная атака беспилотников или ракет

Киев • УНН

 • 618 просмотра

В российском городе Орел зафиксированы взрывы на местной теплоэлектростанции. Причиной могли стать беспилотники или ракеты, что подтверждается видео с сильными вспышками и пожаром.

В российском городе Орел зафиксированы взрывы на ТЭС: вероятная атака беспилотников или ракет

В российском Орле зафиксированы взрывы на местной теплоэлектростанции. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы, пишет УНН.

Подробности

Как сообщают телеграм-каналы и очевидцы, причиной могли стать беспилотники или ракеты.

На видео, распространяемых в сети, видны сильные вспышки и пожар на территории ТЭС. Телеграм-канал ASTRA уточняет, что удары поразили объекты теплоэлектростанции в городе Орел.

Губернатор региона подтвердил атаку на ТЭС

Наши подразделения ПВО отразили очередную воздушную вражескую атаку. В результате сбития БПЛА на территории ТЭС города Орел упали обломки

- написал он.

Ночью Москва подверглась атаке беспилотников, несколько российских аэропортов приостановили работу30.10.25, 04:14 • 30213 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия