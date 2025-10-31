$42.080.01
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 4648 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
05:58 • 9068 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
30 жовтня, 16:50 • 36363 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго у п'ятницю в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 40396 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 32905 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 63793 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 13013 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 27975 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 26745 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Вибухи пролунали в ярославлі: під ударом опинився найбільший НПЗ на півночі росії

Київ • УНН

 • 2290 перегляди

Вночі 31 жовтня в російському ярославлі пролунали вибухи на нафтопереробному заводі "Славнефть-ЯНОС". Це найбільший НПЗ на півночі росії, що входить до п'ятірки найбільших НПЗ за обсягом переробки.

Вибухи пролунали в ярославлі: під ударом опинився найбільший НПЗ на півночі росії

У ніч на 31 жовтня в російському ярославлі пролунали вибухи - під ударом опинився нафтопереробний завод "Славнефть‑ЯНОС", повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Нафтоперерорбний завод "Славнефть‑ЯНОС" є найбільшим НПЗ на півночі росії. Він спеціалізується на переробці нафтопродуктів, входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ за обсягом переробки, а також є найбільшим нафто­переробним підприємством центрального федерального округу рф.

Як повідомляють російські "ЗМІ" і Telegram-канали, вибухи були чутні в районі "Нефтестрой", це в декількох кілометрах від НПЗ.

Паралельно в мережі з’явилось відео наслідків удару. Також в "росавіації" повідомили, що аеропорт міста ярославль був закритий.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у ніч на 31 жовтня було зафіксовано вибухи у російському місті орел. Під ударом опинилась місцева теплоелектростанція: причиною могли стати безпілотники або ракети.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні