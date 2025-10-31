Вибухи пролунали в ярославлі: під ударом опинився найбільший НПЗ на півночі росії
Київ • УНН
Вночі 31 жовтня в російському ярославлі пролунали вибухи на нафтопереробному заводі "Славнефть-ЯНОС". Це найбільший НПЗ на півночі росії, що входить до п'ятірки найбільших НПЗ за обсягом переробки.
У ніч на 31 жовтня в російському ярославлі пролунали вибухи - під ударом опинився нафтопереробний завод "Славнефть‑ЯНОС", повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".
Деталі
Нафтоперерорбний завод "Славнефть‑ЯНОС" є найбільшим НПЗ на півночі росії. Він спеціалізується на переробці нафтопродуктів, входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ за обсягом переробки, а також є найбільшим нафтопереробним підприємством центрального федерального округу рф.
Як повідомляють російські "ЗМІ" і Telegram-канали, вибухи були чутні в районі "Нефтестрой", це в декількох кілометрах від НПЗ.
Паралельно в мережі з’явилось відео наслідків удару. Також в "росавіації" повідомили, що аеропорт міста ярославль був закритий.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у ніч на 31 жовтня було зафіксовано вибухи у російському місті орел. Під ударом опинилась місцева теплоелектростанція: причиною могли стати безпілотники або ракети.