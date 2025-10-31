Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россии

$42.080.01
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 4812 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 34894 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 39050 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 31916 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 62227 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 12776 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 27926 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 26564 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 28477 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
Уже пять ударов: враг атакует Сумы ударными беспилотниками, есть пострадавшие30 октября, 21:17 • 10771 просмотра
Россияне попали в девятиэтажку в Сумах, есть раненые и разрушения – ОВАPhoto30 октября, 22:19 • 14954 просмотра
Пятерым мужчинам предъявлены обвинения в смерти внука Роберта Де Ниро30 октября, 22:32 • 9240 просмотра
В Южной Испании зафиксировали редкую иберийскую рысь с белой шерстью30 октября, 23:29 • 10061 просмотра
Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"02:35 • 13698 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 44598 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 62214 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 57728 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 117287 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 107117 просмотра
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Густаво Петро
Джером Пауэлл
Майк Джонсон
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Великобритания
Сумы
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 14138 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 46437 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 52099 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 75093 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 78613 просмотра
Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россии

Киев • УНН

 • 1580 просмотра

Ночью 31 октября в российском ярославле прогремели взрывы на нефтеперерабатывающем заводе "Славнефть-ЯНОС". Это крупнейший НПЗ на севере россии, входящий в пятерку крупнейших НПЗ по объему переработки.

Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россии

В ночь на 31 октября в российском ярославле прогремели взрывы - под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС", сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Подробности

Нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" является крупнейшим НПЗ на севере россии. Он специализируется на переработке нефтепродуктов, входит в пятерку крупнейших российских НПЗ по объему переработки, а также является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием центрального федерального округа рф.

Как сообщают российские "СМИ" и Telegram-каналы, взрывы были слышны в районе "Нефтестрой", это в нескольких километрах от НПЗ.

Параллельно в сети появилось видео последствий удара. Также в "росавиации" сообщили, что аэропорт города ярославль был закрыт.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в ночь на 31 октября были зафиксированы взрывы в российском городе орел. Под ударом оказалась местная теплоэлектростанция: причиной могли стать беспилотники или ракеты.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Война в Украине