Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россии
Киев • УНН
Ночью 31 октября в российском ярославле прогремели взрывы на нефтеперерабатывающем заводе "Славнефть-ЯНОС". Это крупнейший НПЗ на севере россии, входящий в пятерку крупнейших НПЗ по объему переработки.
Подробности
Нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" является крупнейшим НПЗ на севере россии. Он специализируется на переработке нефтепродуктов, входит в пятерку крупнейших российских НПЗ по объему переработки, а также является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием центрального федерального округа рф.
Как сообщают российские "СМИ" и Telegram-каналы, взрывы были слышны в районе "Нефтестрой", это в нескольких километрах от НПЗ.
Параллельно в сети появилось видео последствий удара. Также в "росавиации" сообщили, что аэропорт города ярославль был закрыт.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в ночь на 31 октября были зафиксированы взрывы в российском городе орел. Под ударом оказалась местная теплоэлектростанция: причиной могли стать беспилотники или ракеты.