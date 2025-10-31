Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россии

В ночь на 31 октября в российском ярославле прогремели взрывы - под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС", сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Подробности

Нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" является крупнейшим НПЗ на севере россии. Он специализируется на переработке нефтепродуктов, входит в пятерку крупнейших российских НПЗ по объему переработки, а также является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием центрального федерального округа рф.

Как сообщают российские "СМИ" и Telegram-каналы, взрывы были слышны в районе "Нефтестрой", это в нескольких километрах от НПЗ.

Параллельно в сети появилось видео последствий удара. Также в "росавиации" сообщили, что аэропорт города ярославль был закрыт.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в ночь на 31 октября были зафиксированы взрывы в российском городе орел. Под ударом оказалась местная теплоэлектростанция: причиной могли стать беспилотники или ракеты.