ВМС Украины поразили орловскую ТЭЦ и подстанцию ракетами "Нептун"
Киев • УНН
Военно-морские силы Украины нанесли точный удар крылатыми ракетами "Нептун" по орловской ТЭЦ и электрической подстанции новобрянска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВМС Украины.
Детали
Как отметили в ВМС Украины, оба объекта обеспечивали питанием военные предприятия региона, поэтому вывод их из строя - серьезный удар по логистике оккупантов.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в ночь на 31 октября были зафиксированы взрывы в российском городе орел. Под ударом оказалась местная теплоэлектростанция: причиной могли стать беспилотники или ракеты.
Также УНН сообщал, что в российском ярославле прогремели взрывы - под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Славнефть‑ЯНОС".
Данный завод специализируется на переработке нефтепродуктов, входит в пятерку крупнейших российских НПЗ по объему переработки, а также является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием центрального федерального округа рф.