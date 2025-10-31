ВМС Украины поразили орловскую ТЭЦ и подстанцию ракетами "Нептун"

$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:15 • 480 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
14:27 • 9084 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28 • 16271 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 26534 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 15760 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 29203 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 16097 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
31 октября, 09:39 • 19924 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
31 октября, 08:46 • 25085 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
31 октября, 07:56 • 14706 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto31 октября, 06:24 • 39260 просмотра
Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россииVideo31 октября, 06:50 • 14487 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику31 октября, 08:39 • 34438 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto31 октября, 09:35 • 32796 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 24437 просмотра
публикации
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 8638 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов12:08 • 26534 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
10:56 • 29203 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 24757 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto31 октября, 09:35 • 33110 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Василий Малюк
Руслан Кравченко
Геннадий Труханов
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Литва
Соединённые Штаты
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 8638 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video11:19 • 10147 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 29060 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 61520 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 65691 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
R-360 Нептун
Социальная сеть
Дія (сервис)

ВМС Украины поразили орловскую ТЭЦ и подстанцию ракетами "Нептун"

Киев • УНН

 • 2040 просмотра

Военно-морские силы Украины нанесли удар крылатыми ракетами "Нептун" по орловской ТЭЦ и электрической подстанции новобрянска.

ВМС Украины поразили орловскую ТЭЦ и подстанцию ракетами "Нептун"

Военно-морские силы Украины нанесли точный удар крылатыми ракетами "Нептун" по орловской ТЭЦ и электрической подстанции новобрянска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВМС Украины.

Детали

Как отметили в ВМС Украины, оба объекта обеспечивали питанием военные предприятия региона, поэтому вывод их из строя - серьезный удар по логистике оккупантов.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в ночь на 31 октября были зафиксированы взрывы в российском городе орел. Под ударом оказалась местная теплоэлектростанция: причиной могли стать беспилотники или ракеты.  

Также УНН сообщал, что в российском ярославле прогремели взрывы - под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Славнефть‑ЯНОС".

Данный завод специализируется на переработке нефтепродуктов, входит в пятерку крупнейших российских НПЗ по объему переработки, а также является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием центрального федерального округа рф.

Евгений Устименко

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
R-360 Нептун