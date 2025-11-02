Украина поразила инфраструктуру нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае

$42.080.01
48.980.00
ukenru
13:45 • 2318 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
10:54 • 13275 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 24349 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 44381 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 73866 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 78433 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 103231 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 92457 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 45140 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 57014 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Почти тысяча солдат и 348 БПЛА: в Генштабе озвучили потери врага за сутки2 ноября, 05:16 • 5158 просмотра
Число жертв атаки на Днепропетровщину возросло до четырех, среди них двое детейPhoto2 ноября, 05:43 • 16224 просмотра
Хегсет: отношения США и Китая никогда не были лучше2 ноября, 06:01 • 3786 просмотра
Массовое нападение с ножом в лондонском поезде: 10 человек ранены2 ноября, 06:20 • 6910 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, сообщено о подозренииPhoto09:32 • 14182 просмотра
публикации
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
10:54 • 13261 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 24336 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 103228 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 92454 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 96456 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Папа Лев XIV
Биньямин Нетаньяху
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 29633 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 78429 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 96456 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 55604 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 63899 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
R-360 Нептун
Фильм
Вашингтон Пост

Украина поразила инфраструктуру нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Силы обороны Украины 1 ноября 2025 года нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в краснодарском крае рф. Поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта в бухте Туапсе.

Украина поразила инфраструктуру нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае

Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в краснодарском крае россии. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Подробности

В ночь на 1 ноября 2025 года Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в краснодарском крае рф

- говорится в сообщении.

По предварительным данным, поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта федерального значения, расположенного на побережье Черного моря в бухте Туапсе. Этот терминал является одним из крупнейших в россии.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины

- отметили в Генштабе.

Дополнение

В ночь на воскресенье, 2 ноября, российский город Туапсе (краснодарский край) подвергся атаке беспилотников, прогремели мощные взрывы.

Военно-морские силы Украины нанесли точный удар крылатыми ракетами "Нептун" по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска.

Павел Зинченко

Новости Мира
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
R-360 Нептун
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Военно-морские силы Украины
Украина