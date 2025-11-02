Украина поразила инфраструктуру нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае
Киев • УНН
Силы обороны Украины 1 ноября 2025 года нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в краснодарском крае рф. Поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта в бухте Туапсе.
Подробности
В ночь на 1 ноября 2025 года Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в краснодарском крае рф
По предварительным данным, поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта федерального значения, расположенного на побережье Черного моря в бухте Туапсе. Этот терминал является одним из крупнейших в россии.
Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины
Дополнение
В ночь на воскресенье, 2 ноября, российский город Туапсе (краснодарский край) подвергся атаке беспилотников, прогремели мощные взрывы.
Военно-морские силы Украины нанесли точный удар крылатыми ракетами "Нептун" по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска.