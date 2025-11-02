російське туапсе зазнало нічної атаки БпЛА, під ударом - нафтовий термінал "роснефті"
Київ • УНН
У ніч на неділю, 2 листопада, російське місто туапсе зазнало атаки безпілотників, що призвело до потужних вибухів. Під ударом опинився морський нафтовий термінал компанії "роснефть" та пошкоджено портову інфраструктуру, виникла пожежа.
В ніч на неділю, 2 листопада, російське місто туапсе (краснодарський край) зазнало атаки безпілотників, пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що під ударом опинився морський нафтовий термінал компанії "роснефть". Також пошкоджено портову інфраструктуру, виникла пожежа.
Тим часом в оперативному штабі регіону частково підтвердили цю інформацію.
У туапсе триває відбиття атаки БпЛА. ... В результаті падіння безпілотників зафіксовано пошкодження портової інфраструктури з подальшим загорянням. Інформації про постраждалих не надходило
Термінал у туапсе є ключовим експортним вузлом постачання російських нафтопродуктів до країн Азії.
Нагадаємо
Наприкінці вересня морські дрони ГУР МО України атакували порти у новоросійську та туапсе. Внаслідок операції паралізовано роботу нафтоналивного комплексу "транснєфті" та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму.
