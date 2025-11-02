$42.080.01
1 листопада, 14:21 • 20412 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 38004 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 47930 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 69638 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 64048 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 40081 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 53493 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 43684 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37437 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36804 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
російське туапсе зазнало нічної атаки БпЛА, під ударом - нафтовий термінал "роснефті"

Київ • УНН

 • 328 перегляди

У ніч на неділю, 2 листопада, російське місто туапсе зазнало атаки безпілотників, що призвело до потужних вибухів. Під ударом опинився морський нафтовий термінал компанії "роснефть" та пошкоджено портову інфраструктуру, виникла пожежа.

російське туапсе зазнало нічної атаки БпЛА, під ударом - нафтовий термінал "роснефті"

В ніч на неділю, 2 листопада, російське місто туапсе (краснодарський край) зазнало атаки безпілотників, пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що під ударом опинився морський нафтовий термінал компанії "роснефть". Також пошкоджено портову інфраструктуру, виникла пожежа.

Тим часом в оперативному штабі регіону частково підтвердили цю інформацію.

У туапсе триває відбиття атаки БпЛА. ... В результаті падіння безпілотників зафіксовано пошкодження портової інфраструктури з подальшим загорянням. Інформації про постраждалих не надходило

- зазначили у штабі.

Термінал у туапсе є ключовим експортним вузлом постачання російських нафтопродуктів до країн Азії.

Нагадаємо

Наприкінці вересня морські дрони ГУР МО України атакували порти у новоросійську та туапсе. Внаслідок операції паралізовано роботу нафтоналивного комплексу "транснєфті" та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму.

Вибухи пролунали в ярославлі: під ударом опинився найбільший НПЗ на півночі росії31.10.25, 08:50 • 15905 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Енергетика