российское туапсе подверглось ночной атаке БпЛА, под ударом - нефтяной терминал "роснефти"

1 ноября, 14:21 • 20207 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 37364 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 47290 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 68993 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 63539 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 40017 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 53436 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 43649 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37423 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36793 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано более 80 боев, враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях1 ноября, 14:56
Оккупанты атаковали пожарный автомобиль в Херсоне после артобстрела1 ноября, 15:22
Это не страшно: "Мадьяр" анонсировал блэкауты в россии1 ноября, 15:47
На Покровском направлении командование рф приказало расстреливать женщин-военных, которые отказываются идти в бой - партизаны1 ноября, 16:11
74-ю бригаду ВС РФ на Покровском направлении накрыла волна дезертирства - партизаны19:49
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога1 ноября, 07:00
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 68985 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова31 октября, 14:59
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко31 октября, 10:56
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 58545 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сына1 ноября, 13:37
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре1 ноября, 08:30
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова31 октября, 14:59
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"31 октября, 11:19
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41
российское туапсе подверглось ночной атаке БпЛА, под ударом - нефтяной терминал "роснефти"

Киев • УНН

 • 134 просмотра

В ночь на воскресенье, 2 ноября, российский город Туапсе подвергся атаке беспилотников, что привело к мощным взрывам. Под ударом оказался морской нефтяной терминал компании "Роснефть" и повреждена портовая инфраструктура, возник пожар.

российское туапсе подверглось ночной атаке БпЛА, под ударом - нефтяной терминал "роснефти"

В ночь на воскресенье, 2 ноября, российский город Туапсе (Краснодарский край) подвергся атаке беспилотников, прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что под ударом оказался морской нефтяной терминал компании "Роснефть". Также повреждена портовая инфраструктура, возник пожар.

Тем временем в оперативном штабе региона частично подтвердили эту информацию.

В Туапсе продолжается отражение атаки БПЛА. ... В результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием. Информации о пострадавших не поступало

- отметили в штабе.

Терминал в Туапсе является ключевым экспортным узлом поставки российских нефтепродуктов в страны Азии.

Напомним

В конце сентября морские дроны ГУР МО Украины атаковали порты в Новороссийске и Туапсе. В результате операции парализована работа нефтеналивного комплекса "Транснефти" и терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россии31.10.25, 08:50

Вадим Хлюдзинский

