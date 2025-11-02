российское туапсе подверглось ночной атаке БпЛА, под ударом - нефтяной терминал "роснефти"
Киев • УНН
В ночь на воскресенье, 2 ноября, российский город Туапсе подвергся атаке беспилотников, что привело к мощным взрывам. Под ударом оказался морской нефтяной терминал компании "Роснефть" и повреждена портовая инфраструктура, возник пожар.
В ночь на воскресенье, 2 ноября, российский город Туапсе (Краснодарский край) подвергся атаке беспилотников, прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что под ударом оказался морской нефтяной терминал компании "Роснефть". Также повреждена портовая инфраструктура, возник пожар.
Тем временем в оперативном штабе региона частично подтвердили эту информацию.
В Туапсе продолжается отражение атаки БПЛА. ... В результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием. Информации о пострадавших не поступало
Терминал в Туапсе является ключевым экспортным узлом поставки российских нефтепродуктов в страны Азии.
Напомним
В конце сентября морские дроны ГУР МО Украины атаковали порты в Новороссийске и Туапсе. В результате операции парализована работа нефтеналивного комплекса "Транснефти" и терминала Каспийского трубопроводного консорциума.
