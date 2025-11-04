Атака БПЛА на россию 4 ноября: сразу два предприятия остановили работу
Киев • УНН
Два российских предприятия, нефтехимический завод в Башкортостане и нефтеперерабатывающий завод в нижнем новгороде, остановили работу после атаки БПЛА в ночь на 4 ноября. Также сообщается о перебоях со светом в курской области.
В ночь на 4 ноября сразу два предприятия в россии остановили работу после атаки БПЛА. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
Речь идет о нефтехимическом заводе в Башкортостане и нефтеперерабатывающем заводе в нижнем новгороде. Кроме того, россияне сообщили о перебоях со светом в курской области.
Также в сети появились фото и видео последствий атаки по вышеупомянутым российским регионам.
Дополнительно
Пораженный завод под нижним новгородом очень важен для обеспечения московского региона, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. Так, в москву бензин с нижегородского НПЗ доставлялся трубопроводом. Установленная мощность по первичной переработке нефти составляет около 17 млн тонн в год.
Напомним
Силы обороны Украины 1 ноября 2025 года нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в краснодарском крае рф. Поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта в бухте Туапсе.
Также УНН сообщал, что в ночь на 3 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском саратове. Атаку подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины: также был поражен склад материально-технических средств в Роскошном и подвижной состав горюче-смазочных материалов в Должанске на временно оккупированной Луганщине.