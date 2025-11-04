ukenru
06:34 • 2004 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
3 ноября, 17:51 • 17534 просмотра
Во вторник в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 50665 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 34541 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 37588 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 31602 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 39673 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 18226 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15472 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29691 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
Атака БПЛА на россию 4 ноября: сразу два предприятия остановили работу

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Два российских предприятия, нефтехимический завод в Башкортостане и нефтеперерабатывающий завод в нижнем новгороде, остановили работу после атаки БПЛА в ночь на 4 ноября. Также сообщается о перебоях со светом в курской области.

Атака БПЛА на россию 4 ноября: сразу два предприятия остановили работу

В ночь на 4 ноября сразу два предприятия в россии остановили работу после атаки БПЛА. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Речь идет о нефтехимическом заводе в Башкортостане и нефтеперерабатывающем заводе в нижнем новгороде. Кроме того, россияне сообщили о перебоях со светом в курской области.

Также в сети появились фото и видео последствий атаки по вышеупомянутым российским регионам.

Дополнительно

Пораженный завод под нижним новгородом очень важен для обеспечения московского региона, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. Так, в москву бензин с нижегородского НПЗ доставлялся трубопроводом. Установленная мощность по первичной переработке нефти составляет около 17 млн тонн в год.

Напомним

Силы обороны Украины 1 ноября 2025 года нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в краснодарском крае рф. Поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта в бухте Туапсе.

Также УНН сообщал, что в ночь на 3 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском саратове. Атаку подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины: также был поражен склад материально-технических средств в Роскошном и подвижной состав горюче-смазочных материалов в Должанске на временно оккупированной Луганщине.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Курская область
Луганская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Вооруженные силы Украины