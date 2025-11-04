"Глубокий тыл - это не безопасная зона": на курщине партизан "АТЕШ" уничтожил вышку связи

Агент партизанского движения "АТЕШ" вывел из строя вышку связи на курщине - был полностью сожжен релейный шкаф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Из-за повреждения вышки была мгновенно парализована работа военной связи и передачи оперативных данных в курской области. Кроме того, это вызвало немедленное нарушение координации подразделений российских войск, включая части, отвечающие за логистику и охрану границы.

Отдача приказов и оперативное управление войсками в приграничной зоне теперь осуществляется с огромными сбоями и задержками, передает движение "АТЕШ".

Мы демонстрируем: глубокий тыл россии - это не безопасная зона. Агенты "АТЕШ" эффективно работают в непосредственной близости от военных объектов, которые враг считает неприступными. Каждая такая операция - это шаг к дезорганизации вражеской армии и ослаблению контроля кремлевского режима над своими территориями